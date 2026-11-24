El Gobierno negó que la Argentina esté en recesión y aseguró que la economía volverá a crecer
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que todavía no hay datos suficientes para confirmar una recesión técnica y pidió esperar hasta diciembre, cuando se conocerá el resultado del PIB del tercer trimestre.
Resumen para apurados
- El vocero Adrián Ravier negó este martes en Casa Rosada que el país esté en recesión técnica, al sostener que faltan datos del Indec sobre el PIB para confirmar el escenario.
- El Indec registró un alza del 1,1% en septiembre, pero analistas marcan dos trimestres de baja. El Gobierno admitió un menor crecimiento por shocks externos, sin crisis.
- El dato del PIB se definirá en diciembre. El Gobierno mantendrá el rumbo fiscal y apostará al RIGI junto a rebajas impositivas provinciales para reactivar el crecimiento.
Pese a los últimos indicadores difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Gobierno nacional rechazó este martes que la economía argentina haya ingresado en una recesión técnica y aseguró que espera una recuperación de la actividad. Desde la Casa Rosada sostienen que todavía no están dadas las condiciones para confirmar ese escenario y que será necesario aguardar hasta diciembre, cuando se publique el Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al tercer trimestre.
El organismo informó esta tarde que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre un crecimiento mensual del 1,1%. Sin embargo, ese resultado no alcanzó para revertir la caída acumulada durante dos trimestres consecutivos. Para algunos analistas, esa es una condición necesaria para hablar de recesión técnica, aunque el oficialismo cuestiona esa interpretación.
Durante la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que los indicadores disponibles todavía no permiten anticipar una contracción trimestral del PIB. En particular, destacó que, después de la caída de julio, agosto y septiembre habrían mostrado resultados positivos, aunque aclaró que se trata de estimaciones mensuales.
“Si ustedes me preguntan si hay recesión técnica, nosotros no lo podemos confirmar. Hay muchas definiciones, pero si se toma la de dos trimestres de PBI en caída, recién vamos a tener en diciembre el dato del tercer trimestre. Hoy tenemos un estimador mensual de actividad económica que mostró una caída en julio, pero agosto y septiembre aparecen como dos meses positivos, aunque son estimadores”, señaló.
Ravier también advirtió que el EMAE “puede subestimar la economía informal”, que todavía tiene un peso importante en la Argentina. Por ese motivo, consideró que el resultado definitivo podría no ser negativo, pese a las previsiones de distintos economistas, que esperan una nueva contracción mensual.
El Gobierno reconoció una desaceleración, pero descartó una crisis
El funcionario admitió que la actividad perdió impulso en comparación con la segunda mitad de 2024 y los primeros meses de 2025. No obstante, diferenció esa desaceleración de una crisis económica y atribuyó parte del escenario a factores externos, entre ellos el aumento de las tasas de interés internacionales y la guerra en Medio Oriente.
Según explicó, el contexto internacional obligó a revisar las proyecciones de crecimiento y llevó al Ejecutivo a calcular una expansión cercana al 1% para este año, lejos del 3% que se estimaba inicialmente.
“Hoy, efectivamente, la tasa de crecimiento es más baja de lo que nos gustaría, pero no estamos en una crisis económica profunda ni perdiendo todo lo logrado. La gente puede sentir que la economía no tiene el mismo dinamismo, pero los datos muestran que estamos mejor que en diciembre de 2023”, afirmó Ravier.
En su defensa de la gestión, el vocero insistió en que desde el inicio de la administración libertaria disminuyeron la inflación, la pobreza y la indigencia.
También descartó una eventual salida del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como una de las figuras centrales del Gobierno por el ordenamiento fiscal, monetario y cambiario impulsado desde diciembre de 2023.
Según la interpretación oficial, esa consolidación permitió atravesar la actual turbulencia internacional sin un salto inflacionario ni una devaluación de mayor magnitud.
En el entorno económico del Poder Ejecutivo transmitieron una lectura similar sobre el movimiento cambiario. “Ante los shocks externos, en la Argentina hubo una pequeña corrección en el precio del dólar, pero llevarlo más caro sería empobrecer a la gente”, señalaron.
RIGI, baja de impuestos y reclamo a las provincias
Frente a la desaceleración, el Gobierno sostiene que la recuperación debe apoyarse en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la ampliación de sus beneficios mediante el denominado Súper RIGI y una reducción de la carga tributaria sobre las empresas, especialmente en las provincias.
“La solución, en todo caso, tendría que venir por el RIGI y el Súper RIGI, por la baja de impuestos, y ahí la Nación hizo mucho para seguir siendo competitivos, pero no vemos que las provincias acompañen”, plantearon fuentes oficiales en diálogo con Infobae.
El reclamo también formó parte de las conversaciones que Caputo mantuvo con los gobernadores durante la última reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En ese encuentro, el ministro propuso avanzar en la eliminación del Impuesto a los Sellos.
La iniciativa contempla una compensación nacional equivalente al 50% de los recursos que cada provincia dejaría de recaudar por la eliminación del tributo. El 50% restante quedaría a cargo de los gobiernos provinciales.
La propuesta se suma a las discusiones por el Presupuesto 2027 y a las negociaciones que el oficialismo mantiene con los mandatarios para conseguir respaldo parlamentario a distintos proyectos pendientes. Entre ellos figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el paquete de incentivos para inversiones.
Sin cambios en el programa económico
Consultado sobre la posibilidad de modificar el programa económico ante la ampliación de la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras, Ravier descartó cambios sustanciales. Ratificó que el Ejecutivo mantendrá la meta de equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva y el esquema cambiario vigente.
“Un shock externo puede provocar una desaceleración de la actividad, pero no nos va a cambiar el rumbo. No vamos a volver a la devaluación, al déficit fiscal ni a medidas que ya fracasaron. Creemos que el camino es ordenar la macroeconomía y seguir con las reformas estructurales”, afirmó.
De todos modos, dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevas medidas para reducir los costos logísticos, burocráticos y tributarios, con el propósito de mejorar la competitividad de las empresas. Entre las iniciativas mencionó las obras viales, la hidrovía, los puertos y la apertura de mercados, una agenda en la que, según reconoció, todavía quedan avances pendientes.
En relación con la dolarización, el vocero ratificó que “no está en los planes por ahora” declarar al dólar como moneda de curso legal. Sin embargo, destacó el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera y la flexibilización de las operaciones con esa divisa.
Por último, confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias, aunque no precisó la fecha ni el temario definitivo. Mientras tanto, el Presupuesto continuará en debate en el Congreso, donde los legisladores podrán introducir modificaciones de acuerdo con la evolución de las variables económicas y el impacto de la desaceleración sobre las proyecciones para 2027.