Pese a los últimos indicadores difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Gobierno nacional rechazó este martes que la economía argentina haya ingresado en una recesión técnica y aseguró que espera una recuperación de la actividad. Desde la Casa Rosada sostienen que todavía no están dadas las condiciones para confirmar ese escenario y que será necesario aguardar hasta diciembre, cuando se publique el Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al tercer trimestre.