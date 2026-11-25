Resumen para apurados
- La Justicia de Río Negro ordenó pagar casi $96 millones a una cocinera despedida que trabajó de lunes a lunes sin estar registrada correctamente durante más de nueve años.
- La empleada inició labores en 2012 y fue desvinculada en la pandemia sin percibir sus haberes. Los dueños no contestaron la demanda y el tribunal los declaró en rebeldía.
- La sentencia fijó diez días para cancelar la deuda y dispuso que los intereses seguirán acumulándose, sentando un precedente contra la precarización en el sector gastronómico.
Una cocinera de Río Negro que trabajó durante años de lunes a lunes, con jornadas de ocho horas diarias y sin una correcta registración laboral, obtuvo un fallo favorable en la Justicia luego de ser desvinculada de un establecimiento gastronómico durante la pandemia. La Cámara Segunda del Trabajo de General Roca condenó a sus antiguos empleadores a pagarle $95.771.860,82, entre indemnizaciones, salarios adeudados, horas extras e intereses.
La mujer sostuvo en su demanda que, durante el tiempo que prestó servicios, percibió una remuneración inferior a la que le correspondía y que su situación laboral nunca fue regularizada. En junio de 2026, el tribunal resolvió a su favor y fijó una suma millonaria a partir de los distintos conceptos reclamados.
Cómo era la jornada laboral de la cocinera
La relación laboral comenzó el 1 de febrero de 2012, cuando la mujer ingresó a trabajar en el local gastronómico. Según relató ante la Justicia, se desempeñaba como cocinera de 7 a 15, aunque también debía realizar tareas de limpieza en el establecimiento.
Durante el juicio declararon dos clientes habituales del restaurante, quienes respaldaron parte de su relato sobre las condiciones de trabajo. Uno de ellos afirmó que solía almorzar en el bar y que veía a la empleada trabajando incluso los fines de semana.
Otra testigo señaló que la cocinera también cumplía turnos nocturnos durante los sábados y domingos, lo que reforzó los planteos sobre la extensión de su jornada laboral.
Con el comienzo de la pandemia de coronavirus, el 20 de marzo de 2020, le comunicaron que no continuaría trabajando. Sin embargo, en abril de 2021 envió un telegrama a sus empleadores para exigir la regularización de su situación laboral y el pago de los salarios que le adeudaban.
Ante la falta de respuesta, se consideró despedida y, en noviembre de 2022, inició una demanda contra sus antiguos empleadores.
Por qué la Justicia ordenó pagarle más de $95 millones
Los demandados no contestaron la demanda y fueron declarados en rebeldía. A partir de las pruebas y los testimonios incorporados al expediente, la Cámara reconoció la existencia de la relación laboral y determinó una antigüedad superior a los nueve años, tomando abril de 2021 como fecha de finalización del vínculo.
El cálculo de la indemnización contempló distintos rubros, entre ellos:
- Indemnización por antigüedad.
- Falta de preaviso.
- Aguinaldos y vacaciones adeudados.
- Horas extras.
- Salarios pendientes.
- Agravamientos indemnizatorios.
El capital originalmente adeudado ascendía a $3.060.658,28. Sin embargo, con la actualización de los montos y la aplicación de intereses, la cifra final llegó a $95.771.860,82.
Además, el tribunal estableció un plazo de 10 días desde la notificación del fallo para que los empleadores cumplieran con el pago. Los intereses seguirán acumulándose hasta que la deuda sea cancelada en su totalidad.