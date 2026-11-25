Una cocinera de Río Negro que trabajó durante años de lunes a lunes, con jornadas de ocho horas diarias y sin una correcta registración laboral, obtuvo un fallo favorable en la Justicia luego de ser desvinculada de un establecimiento gastronómico durante la pandemia. La Cámara Segunda del Trabajo de General Roca condenó a sus antiguos empleadores a pagarle $95.771.860,82, entre indemnizaciones, salarios adeudados, horas extras e intereses.