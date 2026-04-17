Reforma laboral: el Gobierno presentó un recurso para que la Corte levante la suspensión de la ley

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional presentó un per saltum ante la Corte Suprema para reactivar la reforma laboral, suspendida por la justicia tras una impugnación de la CGT en Buenos Aires.
- La Procuración del Tesoro impugnó el fallo del juez Ojeda por falta de competencia, alegando que la suspensión de 83 artículos de la ley genera un perjuicio a la seguridad jurídica.
- La decisión de la Corte definirá la estabilidad regulatoria. Un fallo favorable permitiría al Ejecutivo aplicar cambios estructurales ante la resistencia de las centrales obreras.
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario de "per saltum" ante la Corte Suprema, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga de forma directa y revierta la suspensión de la reforma laboral. La estrategia oficial buscará saltear las instancias previas para dejar sin efecto la medida cautelar dictada por la justicia del trabajo contra la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
En su presentación, el cuerpo de abogados del Estado impugnó el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que el pasado 30 de marzo paralizó 83 artículos de la norma.
El Gobierno argumentó que el juez Raúl Horacio Ojeda actuó sin competencia y que la CGT no cuenta con "legitimación activa" para representar de forma general a la totalidad de los trabajadores.
Gravedad institucional e incertidumbre jurídica
Para la Procuración, la situación reviste una "gravedad institucional" que justifica la intervención urgente de la Corte. Sostuvo que un tribunal inferior no puede suspender una ley nacional con efectos "erga omnes" (generales), ya que esto vulnera la división de poderes y genera un "perjuicio irreparable" en la seguridad jurídica del país.
Además, el escrito remarcó que la causa debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde el Estado ya planteó una inhibitoria. El Gobierno advirtió que la vigencia de la reforma es clave para la estabilidad regulatoria y acusó al juez laboral de haberse excedido en sus funciones al incluir en la suspensión artículos que ni siquiera habían sido reclamados originalmente por la central obrera.