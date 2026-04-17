Reforma laboral: el Gobierno presentó un recurso para que la Corte levante la suspensión de la ley

Además, el escrito remarcó que la causa debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde el Estado ya planteó una inhibitoria. El Gobierno advirtió que la vigencia de la reforma es clave para la estabilidad regulatoria y acusó al juez laboral de haberse excedido en sus funciones al incluir en la suspensión artículos que ni siquiera habían sido reclamados originalmente por la central obrera.