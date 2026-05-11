Cambios en la Ley Laboral: cómo funciona la reducción de aportes para nuevas contrataciones

Requisitos para trabajadores y empleadores

Los empleados que son alcanzados por este nuevo incentivo se encuentran bajo la esfera del sector privado. Estos deben cumplir con condiciones que establecen un plazo de falta de relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025. El candidato tampoco debe haber trabajado en relación de dependencia en el sector corporativo durante los seis meses previos al alta. Mientras que los postulantes sí deben haber estado inscriptos en el monotributo con anterioridad a la incorporación laboral, así como haber tenido su último empleo en el sector público (nacional, provincial, municipal o de CABA).