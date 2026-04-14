Empleados de comercio: quedó establecido un nuevo tope indemnizatorio

Resumen para apurados
- Capital Humano fijó nuevos topes indemnizatorios para empleados de comercio bajo la Disposición 254/2026, vigentes hasta marzo de 2026 según la Ley de Contrato de Trabajo.
- El cálculo surge del promedio salarial regional y limita las compensaciones por despido. Se suma a un acuerdo de aumento del 5% escalonado y pagos no remunerativos en el sector.
- Esta actualización busca dar previsibilidad a los costos laborales y actualizar los montos frente a la inflación, impactando directamente en la liquidación final de los empleados.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Disposición 254/2026, fijó el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio de los empleados de comercio, conforme a lo dispuesto en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.
En efecto, se fija el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio de empleados de comercio para diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026
A continuación, los topes establecidos para el CCT 130/75 en sus diferentes ámbitos territoriales:
Alcance General
Promedio de las remuneraciones $1.282.179,53
Tope indemnizatorio resultante $3.846.538,59
Río Negro y Neuquén
Promedio de las remuneraciones $1.346.288,50
Tope indemnizatorio resultante $4.038.865,500
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
Promedio de las remuneraciones $1.538.615,43
Tope indemnizatorio resultante $4.615.846,29
¿Qué implica el tope del artículo 245?
Recordemos que el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, en caso de despido sin causa, el empleador debe abonar una indemnización equivalente a un sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, tomando como base el mejor sueldo mensual, normal y habitual del último año. Sin embargo, este monto tiene un límite, que es el tope indemnizatorio fijado para cada convenio colectivo de trabajo, señala el consultor Ignacio Barrios.
Este tope actúa como un valor máximo para el cálculo de dicha base, lo que significa que si el mejor sueldo mensual del trabajador supera ese tope, en principio, la indemnización se calcula hasta el límite fijado. (Tener en cuenta también el fallo Vizzoti incorporado en la nueva redacción del artículo 245 según la reforma laboral Ley 27.802, por el momento bajo medida cautelar).
Nuevo aumento de sueldo para Comercio: puntos clave del acuerdo
Aumento del 5% remunerativo escalonado
Se acordó un incremento remunerativo 5% sobre las escalas básicas del CCT 130/75 vigentes a marzo 2026, tomando como base de cálculo el básico más las sumas no remunerativas, escalonado de la siguiente manera:
2% a partir de abril 2026
1,5% a partir de mayo 2026
1,5% a partir de junio 2026
Base de cálculo: básicos convencionales de marzo 2026 + sumas no remunerativas vigentes a esa fecha, es decir $100.000.
Sumas no remunerativas y recomposición
Respecto a las sumas no remunerativas, se acordó lo siguiente:
a) Prorroga de sumas no remunerativas
Se prorroga la incorporación de las sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000 hasta junio 2026.
Se mantienen en iguales condiciones hasta ese mes.
Se extinguen mes a mes, excepto los últimos $100.000 ($40.000+$60.000) del mes de junio 2026, que se incorporan a los básicos en julio 2026 en su valor nominal.
Concepto en recibo: "Incremento No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026".
b) Suma fija no remunerativa adicional
$20.000 por mes en abril, mayo y junio 2026 (única suma, no acumulativa).
Se extingue mes a mes, excepto los últimos $20.000 (junio 2026) que se incorporan a los básicos en julio 2026.
Concepto en recibo: "Recomposición No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026".
Empleados de comercio: escala salarial de abril
Maestranza A 1.078.911
Maestranza B 1.082.029
Maestranza C 1.092.951
Administrativo A 1.090.613
Administrativo B 1.095.297
Administrativo C 1.099.977
Administrativo D 1.114.022
Administrativo E 1.125.724
Administrativo F 1.142.889
Cajeros A 1.094.513
Cajeros B 1.099.977
Cajeros C 1.107.000
Personal Auxiliar A 1.094.513
Personal Auxiliar B 1.102.315
Personal Auxiliar C 1.128.065
Auxiliar especializado A 1.103.879
Auxiliar especializado B 1.117.922
Vendedores A 1.094.513
Vendedores B 1.117.925
Vendedores C 1.125.724
Vendedores D 1.142.889
En todos los casos se suman $100.000 de incremento no remunerativo y $20.000 de recomposición no remunerativa.