"Se debe, en primer lugar, a que estamos en superávit fiscal, con lo cual la suba de la tasa de interés internacional y del riesgo país no afecta, porque no tenemos que ir a los mercados a financiar déficit. Por otro lado, la Argentina no tiene déficit de la cuenta corriente, es decir, cuando se gasta más de lo que se produce y el mundo financia la fiesta. Como tercer punto, todas las necesidades de este año y el que viene ya están cubiertas", explicó.