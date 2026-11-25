Resumen para apurados
- El secretario de Finanzas Federico Furiase descartó en Buenos Aires una recesión económica y negó la renuncia de Luis Caputo, al señalar repuntes en agosto y septiembre.
- Furiase atribuyó la baja previa a factores transitorios y defendió el plan de Javier Milei destacando el superávit fiscal y el financiamiento asegurado frente a la volatilidad.
- El funcionario proyectó un alza del 1% anual, admitiendo que la incertidumbre electoral hacia 2027 y el contexto externo condicionan el comportamiento de los mercados.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, rechazó que la economía argentina haya entrado en una recesión, relativizó la caída de la actividad registrada en el último trimestre y aseguró que los indicadores de agosto y septiembre reflejaron una recuperación. Además, defendió el programa económico de Javier Milei, cuestionó las preocupaciones del mercado por el escenario electoral de 2027 y desmintió versiones sobre una eventual renuncia del ministro de Economía, Luis Caputo.
El funcionario sostuvo que la caída de julio quedó atrás y que los datos posteriores muestran una mejora de la actividad. Según explicó, para hablar de recesión deben verificarse tres condiciones: una caída profunda, generalizada entre los sectores económicos y sostenida en el tiempo.
"Que hayamos entrado en recesión es un dato del pasado porque los números de agosto y septiembre ya exhiben una recuperación respecto de lo que fue la caída de julio. Para que haya una recesión se tienen que cumplir tres características: que haya una caída profunda, que sea difundida entre todos los sectores y que sea extendida en el tiempo", afirmó.
Furiase atribuyó el retroceso de julio a factores que calificó como transitorios, entre ellos el Mundial, las lluvias y el incremento del precio del gas. En contraposición, destacó el desempeño de los meses siguientes y aseguró que la actividad se encuentra 1,1% por encima de los niveles de julio.
"Estamos 1,1% arriba. La economía está 6,1% por encima de diciembre de 2023, con lo cual no se cumplen las características de una caída extendida en el tiempo. Es algo técnico", sostuvo.
El secretario consideró que la recuperación registrada en septiembre dejó, además, un efecto favorable para el cierre del año. "Un aumento de 1,1% después de una caída no es chiquito y prevemos que eso se va a extender durante el último trimestre. Además, la suba de septiembre dejó un arrastre positivo para el crecimiento trimestral del 0,4%", señaló.
El escenario internacional y las fortalezas del programa económico
Al referirse a las perspectivas para los próximos meses, Furiase reconoció que el escenario internacional representa un desafío para la economía argentina. Mencionó la suba de las tasas de interés, las turbulencias en los mercados bursátiles, el encarecimiento del petróleo y la salida de capitales de los países emergentes hacia los bonos del Tesoro estadounidense.
Sin embargo, sostuvo que la Argentina cuenta con condiciones que le permiten amortiguar el impacto de esos factores externos y descartó que el escenario global comprometa el programa económico.
En ese sentido, enumeró tres fortalezas: el superávit fiscal, la ausencia de déficit de cuenta corriente y la cobertura de las necesidades financieras para este año y 2027.
"Se debe, en primer lugar, a que estamos en superávit fiscal, con lo cual la suba de la tasa de interés internacional y del riesgo país no afecta, porque no tenemos que ir a los mercados a financiar déficit. Por otro lado, la Argentina no tiene déficit de la cuenta corriente, es decir, cuando se gasta más de lo que se produce y el mundo financia la fiesta. Como tercer punto, todas las necesidades de este año y el que viene ya están cubiertas", explicó.
El funcionario también proyectó que la actividad podría crecer alrededor del 1% hacia el cierre del año, aunque insistió en que la evolución dependerá de las condiciones externas y de la continuidad de la estabilidad macroeconómica.
La preocupación del mercado por las elecciones de 2027
A menos de un año de las elecciones presidenciales, Furiase reconoció que la incertidumbre política influye sobre el comportamiento de los inversores y en la evolución de los activos argentinos. Según explicó, parte de la suba de las tasas de los bonos responde al temor de que el actual modelo económico no tenga continuidad después de 2027.
"Las tasas que suben son de los bonos que vencen en esa fecha. Entonces, tiene miedo de que este modelo económico no siga. En la Argentina, lamentablemente, cada vez que hay una proximidad de elecciones, se genera volatilidad por su historia y porque se dirime si vamos hacia la derecha o la izquierda", afirmó.
Frente a ese escenario, el secretario de Finanzas sostuvo que el Gobierno apunta a profundizar la estabilización macroeconómica, con orden fiscal y monetario, para consolidar la desaceleración inflacionaria y favorecer la recuperación de los ingresos.
"Apuntamos a tener orden fiscal y monetario y que eso siga bajando a la inflación, que hoy está corriendo al 1,5% mensual, un ritmo del 20% anual. Eso permite que los salarios reales se sigan recuperando", remarcó.
Furiase negó la salida de Caputo del Ministerio de Economía
Por último, el funcionario desestimó las versiones que señalaban una posible renuncia de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía y aseguró que el titular de la cartera continuará en su cargo.
"Caputo no se va para nada", afirmó Furiase, quien atribuyó los rumores a la volatilidad internacional y a las críticas contra el programa económico del Gobierno.