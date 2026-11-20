Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán detalló el funcionamiento de los servicios para este lunes por el feriado nacional de la Soberanía.
- Los colectivos operarán con frecuencia de domingo, no habrá recolección de residuos y la administración cerrará, manteniendo guardias médicas.
- El cronograma habitual se reanudará el martes, mientras que los reclamos vecinales durante la jornada no laborable se canalizarán por vías digitales.
El próximo lunes será día no laborable por el traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó cómo funcionarán los servicios durante esa jornada. Uno de los principales cambios estará en el transporte público. Los ómnibus circularán con la frecuencia correspondiente a los días domingos, por lo que se recomienda a los usuarios tener en cuenta las posibles demoras y una menor disponibilidad de unidades.
En cuanto a la higiene urbana, no habrá recolección de residuos durante el lunes. Desde el municipio solicitaron a los vecinos que no saquen las bolsas a las veredas y esperen hasta el martes 24 para hacerlo, cuando se retomará el servicio.
La Asistencia Pública, ubicada en Chacabuco 239, tampoco atenderá en sus consultorios. Sin embargo, mantendrá habilitadas las guardias médica, de enfermería y odontológica, que funcionan las 24 horas. Para concurrir, se solicita llevar DNI y barbijo.
Por su parte, los cementerios municipales del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300) abrirán en sus horarios habituales: de 8 a 12 y de 15 a 18.
El Mercado Municipal Dorrego, ubicado en avenida Roca y Marina Alfaro, permanecerá cerrado durante toda la jornada. En cambio, la Oficina de Información Turística, situada en Congreso 141, atenderá en horario corrido, de 8 a 20.
Las dependencias administrativas de la Municipalidad no tendrán atención presencial. Esta medida también alcanzará a la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270.
Cómo realizar reclamos y consultas durante el feriado
Aunque las oficinas municipales permanecerán cerradas, los vecinos podrán realizar pedidos y reclamos a través de la aplicación Ciudad SMT. La herramienta permite informar sobre el estado de las calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros temas.
Además, las consultas sobre trámites y servicios podrán realizarse durante las 24 horas mediante el asistente virtual Migue, disponible en la página oficial www.smt.gob.ar.
Por último, los museos municipales permanecerán cerrados, como ocurre habitualmente los lunes. La medida alcanza al Museo Mercedes Sosa – Casa Natal, ubicado en pasaje Calixto del Corro 344; el Museo de la Industria Azucarera, en el parque 9 de Julio; la Casa Museo de la Ciudad, en Salta 532; y la Casa Belgraniana, en Bernabé Aráoz y Bolívar.