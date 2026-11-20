El próximo lunes será día no laborable por el traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó cómo funcionarán los servicios durante esa jornada. Uno de los principales cambios estará en el transporte público. Los ómnibus circularán con la frecuencia correspondiente a los días domingos, por lo que se recomienda a los usuarios tener en cuenta las posibles demoras y una menor disponibilidad de unidades.