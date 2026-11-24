"Me miró con ojos llameantes": el diario íntimo del papa Francisco y sus encuentros con el diablo
El libro presentado por el cardenal Víctor Manuel Fernández recopila tres décadas de escritos en una vieja agenda de tapa negra. También revela sus luchas, su autocrítica y la crisis espiritual que atravesó.
Resumen para apurados
- El cardenal Fernández presentó en Roma el diario íntimo del papa Francisco para revelar tres décadas de vivencias espirituales y supuestos encuentros con el diablo.
- El texto proviene de una libreta escrita entre 1992 y 2024, autorizada por el papa León XIV, que expone autocríticas severas y el impacto del caso de abusos en Chile.
- La publicación busca reivindicar la figura humana y sin filtros de Jorge Bergoglio frente a detractores, dejando un testimonio histórico clave sobre su pontificado y fe.
El papa Francisco siempre sorprendió por su estilo directo y su humanidad. Ahora, a poco más de un año y medio de su muerte, sus reflexiones más íntimas salieron a la luz. El libro "El diario espiritual del papa Francisco", presentado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, recopila escritos de tres décadas que revelan desde visiones místicas hasta sus luchas más profundas.
El material fue escrito en una vieja agenda de tapa negra que Jorge Bergoglio utilizó como cuaderno personal. Las anotaciones arrancan en 1992, cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires, y recorren su etapa como arzobispo y su pontificado.
El diario incluye 86 páginas previas a su elección como Papa en 2013 y 55 posteriores. La última entrada data del 18 de agosto de 2024.
"Me miró con ojos llameantes"
Uno de los pasajes que más impactó fue la descripción de sus encuentros con el diablo. Francisco aseguró haber visto al demonio en tres oportunidades. Las dos primeras ocurrieron en Buenos Aires. La primera fue desde la ventanilla de un auto, donde describió unos "ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores".
La segunda sucedió durante una misa en una capilla carmelita, donde sintió una mirada "más intensa que la anterior, como destellos de fuego".
La tercera experiencia la ubicó en Roma, tras un viaje a Chile. Allí afirmó haber sentido la presencia física del demonio y escuchar "su voz triunfante". "Ahora he conseguido todo lo que quería", escribió el Papa, citando al diablo en una entrada del 24 de enero de 2021. "Así como no puedo olvidar sus ojos de los dos anteriores, en este caso no puedo olvidar el poderoso ronquido de su voz".
En otro fragmento, el pontífice recordó que el 7 de junio de 2018, mientras se preparaba para dormir, vio "las puertas del infierno" y se defendió rezando el rosario.
El arrepentimiento y la autocrítica
El diario también expone el costado más humano y vulnerable del Papa. Francisco no dudó en criticar sus propios sentimientos de "desdén, envidia y orgullo". Recordó con pesar haber ignorado a un hombre ebrio en la calle porque "quería caminar tranquilo". En 2022 se lamentó por "el Jorge soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo".
Uno de los episodios más duros que atravesó fue el escándalo por los abusos en Chile. Durante su visita en enero de 2018, desacreditó a las víctimas, pero luego de las preguntas de los periodistas en el avión de regreso, encargó una investigación. Al descubrir la verdad, escribió: "Devastado por la situación en Chile y el diálogo con los periodistas en el avión, tomé conciencia de lo grave que era el problema. Me costó admitir lo que pasó en Chile; no pensé que fuera tan grave".
El libro también revela una crisis espiritual que duró dos años, entre 2021 y 2022. En ese período, el Papa habló de "el comienzo del otro camino", que definió como el "del alejamiento y de la mundanidad". Mencionó los "problemas de gobierno, presiones por las decisiones a tomar, y sequedad y desolación". También manifestó su rechazo a ser alguien "que usa a los otros como muñequitos".
La conciencia de la muerte
A lo largo de sus escritos, Francisco reflexionó sobre el paso del tiempo y la cercanía de la muerte, una sensación que lo acompañó desde 1996, cuando tenía sesenta años. "Me queda poco tiempo de vida", anotó el 5 de enero de 1997. Y en más de una oportunidad ofreció su vida al Señor: "Quizás sea lo mejor para no seguir haciendo daño", escribió el 3 de agosto de ese mismo año.
El 21 de julio de 2013, tras su elección, anotó una de las frases más breves y conmovedoras: "El 13 de marzo me eligieron Papa". La última entrada, fechada el 18 de agosto de 2024, resume su lucha: "En un breve recorrido por mi vida vi las veces que el demonio se me hizo presente. No puedo olvidar sus ojos en las dos primeras: desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la misa. Sin embargo, siempre reaparece a través de diversas situaciones... Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude".
El destino del libro
El cardenal Fernández contó que Francisco le mostró su diario en su habitación de la residencia de Santa Marta y le dijo: "De esto, verán ustedes". Tras la muerte del pontífice el 21 de abril de 2025, a los 88 años, Fernández expresó su temor de que el cuaderno quedara "olvidado en algún depósito".
El purpurado destacó que las cuestiones más reservadas están escritas en clave y que se evitaron nombres y detalles que afecten a terceros. Según dijo, su propósito es mostrar a un Jorge Bergoglio sin adornos y responder a "quienes lo odian intensamente y quisieran borrar su memoria. Por consiguiente, interpretan todo de tal modo que construyen la figura de un monstruo: falso, sin fe, manipulador, cínico y sin convicciones reales".
Finalmente, obtuvo la autorización del papa León XIV para publicar los extractos y dar a conocer al mundo las reflexiones más íntimas del pontífice argentino.