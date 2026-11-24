El 21 de julio de 2013, tras su elección, anotó una de las frases más breves y conmovedoras: "El 13 de marzo me eligieron Papa". La última entrada, fechada el 18 de agosto de 2024, resume su lucha: "En un breve recorrido por mi vida vi las veces que el demonio se me hizo presente. No puedo olvidar sus ojos en las dos primeras: desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la misa. Sin embargo, siempre reaparece a través de diversas situaciones... Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude".