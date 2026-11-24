Resumen para apurados
- Netflix estrenará la sexta y última temporada de 'Emily en París' el próximo 24 de diciembre en su plataforma para concluir la historia de su protagonista.
- Tras su paso por Roma, la trama ampliará locaciones a Grecia y Mónaco para resolver el triángulo amoroso de Emily con Gabriel y nuevos conflictos en la agencia de Sylvie.
- El lanzamiento funcionará como la apuesta central de Netflix para Nochebuena frente al desembarco de 'Harry Potter' en HBO Max, marcando el fin de una franquicia exitosa.
Luego de cinco temporadas cargadas de romance, moda y aventuras, “Emily en París” llegará a su final. En enero, se renovó la serie para una sexta temporada y recientemente Netflix anunció que se estrenará pronto. Será el cierre de la historia que tuvo como protagonista a una joven diseñadora que dejó su vida y su amor en Estados Unidos para apostar por su carrera en París.
La quinta temporada de la serie siguió la vida de Emily en un nuevo espacio: Roma. Al trasladarse a Italia con Marcello, un empresario que se convierte en su nueva pareja, es asignada a dirigir la oficina local de Agencia Grateau. Pero la relación con él no marcha bien y los sentimientos por Gabriel, el galán de toda la tira romántica, aún están presentes.
Cuándo estrena la última temporada de Emily en París
Netflix anunció que el estreno de la temporada 6 de Emily en París será el próximo 24 de diciembre, justo para la Nochebuena. El desenlace de la serie será el caballo de batalla de la plataforma, que se enfrentará al lanzamiento de HBO Max de la ficción de “Harry Potter” al día siguiente.
Al igual que en las entregas anteriores, la ficción creada por Darren Star apostará por un cierre lleno de glamour, moda y decisiones definitivas que signarán el futuro de su protagonista tanto en lo personal como en lo profesional. Se espera que aparezcan los nuevos desafíos que pondrán a Emily entre la espada y la pared, entre el amor y el trabajo.
Emily ya no estará solo en París
Después de la incursión en Roma, la producción observó buenos resultados en la exhibición de nuevos escenarios. La última temporada seguirá ampliando su mapa de locaciones y, aunque París seguirá siendo el corazón de toda la historia, el rodaje de la parte final trasladará a los personajes a otras grandes ciudades europeas para situarlos en espacios como Grecia y Mónaco.
"Emily en París" tendrá nuevamente a su protagonista soltera, dispuesta a decidir qué hacer con la invitación de Gabriel para viajar a Grecia. Sylvie, la jefa de Emily, se enfrentará a una dura decisión al dejar ingresar las inversiones de la Princesa Jane, que se convertirá en la codirectora de su agencia. Además, quedará por resolverse el triángulo amoroso entre Mindy, la mejor amiga de Emily; Alfie, su expareja; y Nicolas, con quien está comprometida.