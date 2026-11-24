"Emily en París" tendrá nuevamente a su protagonista soltera, dispuesta a decidir qué hacer con la invitación de Gabriel para viajar a Grecia. Sylvie, la jefa de Emily, se enfrentará a una dura decisión al dejar ingresar las inversiones de la Princesa Jane, que se convertirá en la codirectora de su agencia. Además, quedará por resolverse el triángulo amoroso entre Mindy, la mejor amiga de Emily; Alfie, su expareja; y Nicolas, con quien está comprometida.