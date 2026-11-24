Por día, nacen 40 bebés con alergia en Argentina: la importancia de una alimentación segura e inclusiva
Las alergias alimentarias ya forman parte de la vida cotidiana de miles de familias argentinas, consignó la Universidad de Belgrano. Entre el 6% y el 8% de los niños tienen alergias alimentarias, según la OMS.
Resumen para apurados
- Cada día nacen 40 bebés con alergia a la leche en Argentina, lo que alerta a especialistas sobre la urgencia de garantizar información y alimentos seguros para la infancia.
- Un estudio reveló que el 89,5% de las familias no confía en el rotulado precautorio, en un contexto donde hasta el 8% de los niños padece alergias alimentarias, según la OMS.
- Expertos reclaman políticas públicas y mayor educación en etiquetado y contaminación cruzada para asegurar una nutrición balanceada e inclusiva en escuelas y hogares.
En los últimos años, la variedad de alimentos que puede llegar a la mesa de las familias creció como nunca. Pero esa abundancia tiene una contracara que suele pasar inadvertida: muchos de esos productos contienen componentes alergénicos que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2026), afectan a entre un 6%y un 8% de los niños.
El informe conjunto FAO-OMS (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre evaluación de riesgos de alérgenos alimentarios, publicado este año, identifica a la leche, el huevo, el maní, los frutos secos, el pescado, los mariscos, el trigo y la soja como los principales responsables a nivel global.
En Argentina, la problemática es cada vez más visible. La Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica estima que cada día nacen 40 bebés con alergia a la proteína de leche de vaca, mientras que un relevamiento del INTA y de la Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria realizado en 18 provincias mostró que el 89,5% de las familias no confía en el rotulado precautorio de alimentos, proporción que asciende al 98% entre aquellas que ya atravesaron una reacción alérgica. Estos datos reflejan la necesidad de mejorar la información y la seguridad alimentaria para las familias que conviven con alergias en la infancia, según consignó un comunicado de la Universidad de Belgrano de Buenos Aires.
"Frente al aumento de las alergias alimentarias en la infancia, la sociedad en su conjunto debe asumir un rol activo: desde buscar continuamente formas de prevención, hasta brindar asesoramiento e información para acompañar los tratamientos en el contexto donde el niño/a con alergia se desenvuelve ( enseñar a leer etiquetas, educar a las personas de cuidado en el ámbito familiar, escolar, y de desarrollo habitual, y adaptar los espacios donde convive con otros). Proteger la salud infantil es una urgencia que requiere educación, políticas públicas claras y, sobre todo, una comunidad comprometida con la inclusión alimentaria", señala Sabrina Kuzawka, docente de Dietoterapia Infantil de la Universidad de Belgrano.
Por su parte, Unicef en su Nutrition Strategy Progress Report 2026, subraya que la infancia requiere menús balanceados que incluyan alternativas seguras y fortificadas, especialmente en contextos donde los alérgenos más comunes forman parte de la dieta cotidiana.
La FAO, en su informe "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026", advierte que el costo de una dieta saludable sigue siendo un desafío para muchas familias, lo que obliga a diseñar políticas públicas que garanticen acceso equitativo a alimentos seguros y nutritivos. La World Allergy Organization (WAO), en su White Book on Allergy 2026, enfatiza que la educación de padres y docentes sobre la lectura de etiquetas y la prevención de la contaminación cruzada es fundamental para proteger a los niños en edad escolar.
Recomendaciones
Frente a este escenario, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Belgrano acerca seis recomendaciones prácticas para una alimentación segura e inclusiva:
- Favorecer una alimentación nutritiva, basada en alimentos reales, libre de contaminación cruzada con el alérgeno a controlar en cada individuo.
- Leer siempre las etiquetas de los productos comestibles: revisar los ingredientes y las advertencias sobre alérgenos antes de comprar o consumir un producto, incluso si ya se adquirió anteriormente, ya que su composición puede cambiar.
- Prevenir la contaminación cruzada: evitar que los alimentos seguros entren en contacto con alérgenos a través de utensilios, superficies, recipientes o manos. En casa, en comedores escolares y en reuniones sociales es importante mantener una manipulación cuidadosa.
- Priorizar una alimentación variada y nutricionalmente equilibrada: ante la exclusión de alimentos como la leche, el huevo o el trigo, buscar alternativas que aporten los nutrientes necesarios para el crecimiento. Las sustituciones deben planificarse con orientación profesional para prevenir déficits nutricionales.
- Planificar las comidas fuera del hogar: al asistir a colonias, campamentos, cumpleaños o salidas familiares informar a los responsables sobre las alergias, consultar los ingredientes de las preparaciones y confirmar que quienes manipulan los alimentos conozcan las medidas de prevención necesarias.
- Consultar con profesionales de la salud y evitar restricciones innecesarias: ante la sospecha de una alergia alimentaria se sugiere acudir a un especialista para obtener un diagnóstico adecuado. No se recomienda eliminar alimentos de la dieta infantil sin indicación profesional ya que esto puede afectar el aporte de nutrientes esenciales.
"Garantizar dietas seguras e inclusivas exige invertir en educación alimentaria, infraestructura escolar y apoyo a las familias. Más allá de la nutrición, cada menú escolar representa una oportunidad concreta para proteger la salud y favorecer el desarrollo integral de la niñez", concluyen en la Universidad de Belgrano.