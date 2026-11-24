En Argentina, la problemática es cada vez más visible. La Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica estima que cada día nacen 40 bebés con alergia a la proteína de leche de vaca, mientras que un relevamiento del INTA y de la Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria realizado en 18 provincias mostró que el 89,5% de las familias no confía en el rotulado precautorio de alimentos, proporción que asciende al 98% entre aquellas que ya atravesaron una reacción alérgica. Estos datos reflejan la necesidad de mejorar la información y la seguridad alimentaria para las familias que conviven con alergias en la infancia, según consignó un comunicado de la Universidad de Belgrano de Buenos Aires.