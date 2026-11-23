¿Cuál es la cantidad específica de nueces que debemos consumir para proteger nuestro corazón?

Sin embargo, los especialistas han destacado que, para aprovechar los beneficios de este fruto seco, debemos consumir una cantidad específica de los mismos. De acuerdo con el estudio, una ración de unos 30 gramos o unas 7 nueces ya nos proporciona el 11% de la ingesta diaria recomendada de magnesio y el 10% de fósforo, además de 18 gramos de grasas totales, 2,5 gramos de grasas monoinsaturadas y 13 gramos de grasas poliinsaturadas, incluyendo 2,5 gramos de ácido alfa-linolénico (AAL), ácido Omega-3 esencial, y antioxidantes. Según los expertos, lo ideal es consumir de tres a siete raciones a la semana.