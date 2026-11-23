Resumen para apurados
- Científicos de Harvard determinaron que consumir entre 3 y 7 porciones semanales de nueces protege el corazón al reducir el colesterol LDL y los triglicéridos.
- El hallazgo surge de un metaanálisis de 26 ensayos clínicos con 1.059 personas, donde una ración diaria de 30 gramos aportó omega-3 y fibra sin alterar el peso ni la presión.
- La recomendación consolida a las nueces como un hábito accesible y preventivo contra patologías cardíacas, guiando futuras pautas de nutrición clínica a nivel global.
A pesar de su pequeño tamaño, las nueces han sido consideradas por los especialistas como grandes aliadas de la salud cardiovascular. Estas pueden reducir significativamente el colesterol total, protegiendo nuestro corazón de enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares por el bloqueo de arterias. Sin embargo, debemos tomar en consideración cuál es la porción adecuada para aprovechar sus beneficios. Para ello, la prestigiosa Universidad Harvard ha definido cuál es la cantidad recomendada.
Las nueces se sitúan entre el grupo de alimentos que los especialistas consideran como benefactores de la salud cardíaca. Su riqueza en proteínas, ácidos grasos Omega-3 y fibra insoluble atribuyen grandes beneficios a nuestro corazón, de acuerdo con lo evidenciado por una revisión sistemática de 26 ensayos clínicos de la prestigiosa Universidad de Harvard.
¿Por qué las nueces son beneficiosas para el corazón?
De acuerdo con una investigación de la reconocida casa de estudios, el consumo de nueces podría reducir significativamente el colesterol total, el colesterol LDL, los triglicéridos y la apolipoproteína B. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores examinaron 26 ensayos controlados aleatorios de 1059 participantes de entre 22 y 75 años, entre los que se encontraban personas con colesterol alto, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, sobrepeso u obesidad, además de otras sin ninguna de estas patologías.
Las conclusiones afirman que una dieta suplementada con nueces reduce en un porcentaje significativo el colesterol total (3,25%), el colesterol LDL (3,73%), los triglicéridos (5,52%) y la apolipoproteína B (4,19%). Además, la incorporación de nueces en la dieta no tuvo efectos adversos sobre el peso corporal o la presión arterial, según los estudios incluidos en el metaanálisis.
¿Cuál es la cantidad específica de nueces que debemos consumir para proteger nuestro corazón?
Sin embargo, los especialistas han destacado que, para aprovechar los beneficios de este fruto seco, debemos consumir una cantidad específica de los mismos. De acuerdo con el estudio, una ración de unos 30 gramos o unas 7 nueces ya nos proporciona el 11% de la ingesta diaria recomendada de magnesio y el 10% de fósforo, además de 18 gramos de grasas totales, 2,5 gramos de grasas monoinsaturadas y 13 gramos de grasas poliinsaturadas, incluyendo 2,5 gramos de ácido alfa-linolénico (AAL), ácido Omega-3 esencial, y antioxidantes. Según los expertos, lo ideal es consumir de tres a siete raciones a la semana.