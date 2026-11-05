Leche de avena o leche de vaca: ¿qué opción es más saludable, según Harvard?

Resumen para apurados
- Especialistas de Harvard explicaron hoy en EE.UU. que la elección entre leche vacuna o de avena depende del perfil de cada persona, ante el auge de dietas vegetales.
- La leche vacuna aporta más proteínas y grasas saturadas, mientras que la de avena no tiene lactosa pero suma carbohidratos que elevan la glucosa.
- La decisión obligará a los consumidores a revisar etiquetas y priorizar metas nutricionales antes de sustituir lácteos tradicionales por bebidas vegetales.
La leche de avena ganó popularidad como alternativa vegetal a la leche de vaca, tanto en los hogares como en cafeterías y restaurantes. Su textura cremosa y su sabor suave la convirtieron en una opción elegida por personas veganas, quienes tienen intolerancia a la lactosa o quienes buscan reducir el consumo de productos de origen animal. Sin embargo, ambas bebidas tienen diferencias nutricionales que conviene conocer antes de elegir.
Según especialistas en nutrición del Hospital Brigham and Women’s Faulkner, afiliado a la Universidad de Harvard, la elección depende de las necesidades de cada persona. Mientras que la leche de avena puede ser una alternativa adecuada para determinados grupos, la leche de vaca aporta más proteínas y tiene un perfil diferente de carbohidratos y grasas.
Leche de avena: quiénes pueden beneficiarse de esta alternativa vegetal
La leche de avena puede ser una buena opción para quienes tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca. Así lo explica Lauren Abeles, dietista y nutricionista del Hospital Brigham and Women’s Faulkner, quien señala que esta bebida vegetal puede resultar más adecuada para las personas que presentan este tipo de reacción inmunológica.
Además, la avena no contiene lactosa, el azúcar natural presente en la leche vacuna. Por ese motivo, también puede ser una alternativa para quienes tienen intolerancia a este componente y experimentan síntomas como gases, hinchazón abdominal o diarrea después de consumir productos lácteos.
Otro grupo que suele elegir esta bebida es el de las personas veganas, que evitan los alimentos de origen animal. Sin embargo, Abeles advierte que no necesariamente es la opción vegetal más completa desde el punto de vista nutricional.
Por ejemplo, la leche de soja contiene alrededor de 7 gramos de proteínas por taza, una cantidad similar a la de la leche de vaca y superior a la que aporta la bebida de avena.
Cuáles son las diferencias nutricionales entre la leche de avena y la de vaca
Aunque ambas pueden utilizarse en desayunos, preparaciones y bebidas calientes, sus composiciones nutricionales presentan diferencias importantes.
La leche de avena suele aportar menos proteínas y más carbohidratos que la leche de vaca. En cuanto a las grasas, el contenido total puede ser similar, aunque la versión animal contiene una mayor proporción de grasas saturadas.
Una característica de la bebida vegetal es que aporta pequeñas cantidades de fibra, un nutriente que no está presente en los lácteos.
También hay diferencias en el aporte de vitaminas y minerales. Muchas marcas de leche de avena incorporan calcio y vitamina D mediante procesos de enriquecimiento para acercar su composición a la de la leche convencional. Sin embargo, las cantidades pueden variar considerablemente entre fabricantes.
Por eso, antes de comprar una bebida vegetal, es importante revisar la información nutricional del envase y comprobar cuánto calcio, vitamina D, proteínas y azúcares contiene.
Qué leche conviene elegir para bajar de peso o controlar la glucosa
La elección también puede depender de los objetivos nutricionales y de las condiciones de salud de cada persona.
Según Lauren Abeles, quienes buscan perder peso pueden beneficiarse de una alimentación con mayor presencia de proteínas y un consumo controlado de carbohidratos. Desde esa perspectiva, la leche de vaca podría ser una alternativa más conveniente frente a la de avena.
La especialista también advierte que esta diferencia es relevante para las personas con diabetes o prediabetes, ya que los carbohidratos presentes en la bebida de avena pueden contribuir a elevar los niveles de glucosa en sangre.
Sin embargo, la leche de vaca también requiere atención por su contenido de grasas saturadas. Cuando se consumen varias porciones diarias, especialmente de variedades con mayor contenido graso, el aporte acumulado puede ser significativo.
Qué tener en cuenta antes de elegir una leche vegetal
No existe una única alternativa que sea mejor para todas las personas. La decisión entre leche de avena, de vaca o de soja debe considerar las necesidades nutricionales, las intolerancias, las alergias y los hábitos alimentarios.
La Asociación Americana del Corazón recomienda que las personas que necesitan reducir el colesterol LDL limiten el consumo de grasas saturadas a un máximo del 6% de las calorías diarias. En una alimentación de 2.000 calorías, esto representa aproximadamente 13 gramos por día.
Por eso, además de observar si una bebida es vegetal o animal, conviene analizar su composición completa. La cantidad de proteínas, carbohidratos, grasas saturadas, fibra y nutrientes añadidos puede marcar una diferencia importante al momento de elegir.