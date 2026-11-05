Leche de avena o leche de vaca: ¿qué opción es más saludable, según Harvard?

La leche de avena ganó popularidad como alternativa vegetal a la leche de vaca, tanto en los hogares como en cafeterías y restaurantes. Su textura cremosa y su sabor suave la convirtieron en una opción elegida por personas veganas, quienes tienen intolerancia a la lactosa o quienes buscan reducir el consumo de productos de origen animal. Sin embargo, ambas bebidas tienen diferencias nutricionales que conviene conocer antes de elegir.