Suflé de espinaca cremoso y aireado: la receta fácil sin harinas refinadas para una cena saludable en pocos minutos
Una nutricionista compartió una preparación liviana, aireada y sin harinas refinadas que resuelve el almuerzo o la cena de manera práctica. Con pocos ingredientes de alacena, este plato aporta proteínas, calcio y vitaminas esenciales.
Resumen para apurados
- La nutricionista Estefanía Beltrami presentó hoy en redes un suflé de espinaca sin harina para promover cenas prácticas, nutritivas y aptas para toda la familia.
- La preparación reemplaza la harina de trigo por almidón de maíz y la manteca por aceite de oliva, combinando espinaca, lácteos y claras batidas a punto nieve para dar volumen.
- La propuesta brinda una opción sin gluten rica en hierro y calcio, lo que ayuda a incorporar hojas verdes en la dieta cotidiana de manera accesible y digestiva.
Incorporar vegetales de hoja verde en el menú diario puede ser un desafío cuando se busca salir de las clásicas ensaladas o tartas. Frente a esta necesidad, la receta de suflé de espinaca puede ser una alternativa atractiva y sencilla para sumar nutrientes de calidad en una textura suave y apta para toda la familia.
La espinaca es la gran protagonista de esta propuesta debido a su alto contenido de hierro, fibra, antioxidantes y vitaminas A, C y K, fundamentales para fortalecer el sistema inmunológico y cuidar la salud visual. Esta preparación equilibrada permite aprovechar todos sus beneficios sin sumar grasas saturadas en exceso, según lo consignado en la cuenta oficial de Instagram de la licenciada en nutrición Estefanía Beltrami.
Una alternativa sin harinas refinadas y rica en proteínas
Al reemplazar la harina de trigo tradicional por almidón de maíz para ligar la salsa blanca casera, el plato resulta mucho más liviano, de fácil digestión y completamente libre de gluten. Además, el uso de aceite de oliva en lugar de manteca aporta ácidos grasos saludables que protegen el sistema cardiovascular. Por su parte, la combinación del huevo y los lácteos (leche y queso rallado) dota al plato de una excelente matriz proteica y una cuota importante de calcio.
Paso a paso para preparar el suflé de espinaca
Ingredientes
- 1 chorrito de aceite de oliva
- 1 cucharada de almidón de maíz
- 1 taza de leche
- 1 taza de espinaca picada
- 1 puñado de queso rallado
- 1 huevo
- Nuez moscada, sal y pimienta a gusto
1. Colocar el chorrito de aceite de oliva en una cacerolita a fuego suave. Agregar la cucharada de almidón de maíz y batir constantemente hasta formar una pasta uniforme. Incorporar de a poco la taza de leche sin dejar de batir hasta que la pasta se disuelva por completo y tome consistencia de salsa blanca.
2. Añadir la taza de espinaca picada a la cacerola, mezclar bien y dejar cocinar durante unos minutos. Luego, incorporar el puñado de queso rallado junto con la sal, la pimienta y la nuez moscada a gusto; revolver y cocinar por un par de minutos más antes de retirar del fuego.
3. Tomar el huevo y separar con cuidado la clara de la yema. Colocar la clara en un recipiente limpio y batirla hasta alcanzar el punto nieve.
4. Añadir primero la yema a la preparación de espinaca en la cacerolita y batir hasta integrar bien. Luego, incorporar la clara batida a punto nieve y mezclar hasta unificar. Verter la preparación dentro de una fuente apta para horno y cocinar durante 30 minutos hasta que esté dorado y esponjoso.