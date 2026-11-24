El nuevo desafío en la búsqueda de Raúl Moyano: quebradas de 90 metros y accesos con cuerdas
Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán prepara una nueva fase de búsqueda con cuerdas en el cerro Ñuñorco para hallar a Raúl Moyano, docente desaparecido desde el 12 de octubre en la zona.
- El operativo descenderá con rápel por quebradas de hasta 90 metros en zonas selváticas, tras semanas de rastrillajes sin hallar indicios ni pertenencias del jubilado.
- El avance dependerá de mejoras climáticas y se realizarán pruebas de campo para verificar una señal telefónica que podría delimitar el radio de búsqueda del docente.
La búsqueda de Raúl Moyano, el docente jubilado desaparecido desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, se prepara para afrontar una nueva etapa. La Policía proyecta instalar dos bases de patrulla en sectores de difícil acceso, donde las quebradas alcanzan entre 70 y 90 metros de profundidad y los rescatistas necesitan utilizar cuerdas para descender.
El operativo se mantiene activo, aunque algunas fuerzas que habían llegado desde otras provincias ya se retiraron. Actualmente, los efectivos tucumanos continúan con los rastrillajes y la planificación de nuevos recorridos para ampliar la búsqueda hacia zonas que presentan importantes dificultades geográficas.
Así lo explicó a LA GACETA Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de Tucumán, quien detalló que uno de los objetivos es ingresar a sectores de la ladera sureste del cerro, en inmediaciones de la Mesa de Ñuñorco, El Pilladero, Las Pavas y Las Calaveras.
Se trata de un área selvática, con pendientes pronunciadas y quebradas profundas. "Para acceder a esos lugares debe hacerse a través del uso de cuerdas", señaló el funcionario en diálogo con LG Play. Los efectivos deberán aplicar técnicas de rápel para descender y recorrer esos sectores, por lo que las condiciones meteorológicas serán determinantes para concretar el despliegue.
La visibilidad, uno de los principales obstáculos
Las condiciones climáticas representan una dificultad adicional para los rescatistas. Domínguez explicó que, en jornadas como las actuales, la visibilidad puede reducirse a apenas tres o cinco metros para el ojo humano, lo que complica los desplazamientos en medio de la vegetación y el terreno irregular.
Por ese motivo, la Policía espera una mejora del tiempo para instalar las dos bases de patrulla y comenzar los nuevos rastrillajes. Los equipos estarán integrados por personal de Fuerzas Especiales y de la Unidad Regional Oeste.
La planificación fue conversada con la Fiscalía, que también sigue de cerca el desarrollo del operativo. Según explicó Domínguez, cada movimiento debe organizarse previamente para garantizar la efectividad de los recorridos y, al mismo tiempo, reducir los riesgos para los rescatistas.
Una búsqueda que continúa sin indicios
Mientras se organiza el nuevo despliegue, los efectivos retomaron los rastrillajes en sectores que ya habían sido inspeccionados. El objetivo es revisar nuevamente las distintas áreas y descartar posibles indicios que hayan pasado inadvertidos.
Durante aproximadamente un mes funcionó una base de patrulla en la cumbre del Ñuñorco, desde donde entre 11 y 12 efectivos salían diariamente para recorrer senderos, caminos y filos de montaña. Sin embargo, hasta el momento no encontraron prendas, objetos personales ni elementos que permitan determinar qué recorrido habría realizado Moyano.
"Al transcurrir tanto tiempo y no encontrar ningún indicio, por ahí nos preocupa, porque realmente la búsqueda es incesante", reconoció el director de Fuerzas Especiales.
En los trabajos participaron helicópteros de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, personal del Ejército Argentino y de Gendarmería Nacional, perros especializados en búsqueda y rescate, montañistas de Mendoza y voluntarios conocedores de la zona.
La pista telefónica también será verificada
Dentro de la nueva planificación, los rescatistas también intentarán comprobar una información surgida de un informe de una compañía telefónica. Según explicó Domínguez, dos días después de la desaparición se habría registrado actividad del celular de Moyano en el sector sureste del cerro.
Sin embargo, la información todavía no permite establecer una ubicación precisa, ya que la antena que habría captado la señal se encuentra a unos 50 kilómetros del lugar señalado.
Para despejar esa incertidumbre, la familia entregó un teléfono que será utilizado durante los trabajos de campo. La intención es activarlo desde puntos determinados, con coordenadas conocidas, y comprobar si las antenas registran efectivamente la señal.