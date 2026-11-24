Se trata de un área selvática, con pendientes pronunciadas y quebradas profundas. "Para acceder a esos lugares debe hacerse a través del uso de cuerdas", señaló el funcionario en diálogo con LG Play. Los efectivos deberán aplicar técnicas de rápel para descender y recorrer esos sectores, por lo que las condiciones meteorológicas serán determinantes para concretar el despliegue.