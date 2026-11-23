La búsqueda de Raúl Moyano continúa sin novedades en el cerro Ñuñorco. A más de un mes de la desaparición del docente jubilado, ocurrida el 12 de octubre, una señal de su teléfono celular sigue siendo una referencia para orientar los rastrillajes hacia un sector de la montaña que todavía no pudo ser explorado por completo.