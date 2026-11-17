Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán recuperó más de 1.500 hectáreas fiscales en tres años para proteger el patrimonio público y el medio ambiente frente a ocupaciones irregulares.
- Los operativos fueron coordinados por la Fiscalía de Estado en áreas clave como El Cadillal, Valles Calchaquíes y Yerba Buena, mediante vías judiciales y administrativas.
- La Provincia mantendrá las acciones legales y habilitó denuncias ciudadanas confidenciales vía web para frenar nuevas usurpaciones y resguardar tierras estatales.
La Provincia recuperó más de 1.500 hectáreas de tierras fiscales durante los últimos tres años, en el marco de una política destinada a resguardar el patrimonio público, prevenir las ocupaciones irregulares y preservar el medio ambiente. Las tareas son coordinadas por la Fiscalía de Estado en conjunto con diferentes organismos provinciales.
"Es una firme decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo que está siendo llevada adelante por la Fiscalía de Estado en un trabajo conjunto con distintas áreas y organismos. Esto está dando sus frutos con más de 1.500 hectáreas recuperadas en estos tres años de gestión", señaló el fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano
Los operativos se desarrollan en diferentes puntos del territorio tucumano. Entre los sectores de mayor visibilidad aparecen El Cadillal y los Valles Calchaquíes, debido a su relevancia turística y ambiental. Sin embargo, Ferrazzano aclaró que las intervenciones no se limitan a esas zonas y también alcanzan a localidades como Yerba Buena, Río Seco, Santa Ana y Villa Quinteros.
En ese sentido, explicó que la Fiscalía de Estado mantiene abiertas distintas actuaciones administrativas y judiciales para avanzar sobre nuevos terrenos que forman parte del patrimonio provincial.
"A lo largo y ancho de la provincia, donde Tucumán tenga tierras fiscales, nosotros las vamos a cuidar con todo el celo y con toda la fuerza que tiene el Estado para proteger no solo el patrimonio provincial, sino además el medio ambiente", afirmó.
Cómo denunciar las ocupaciones irregulares de tierras en Tucumán
Además de los procedimientos de recuperación, el Gobierno provincial busca involucrar a los ciudadanos en la detección de posibles ocupaciones ilegales. Para ello, la Fiscalía de Estado habilitó un canal de denuncias confidenciales a través de un código QR disponible en su página web oficial.
Según explicó Ferrazzano, cada presentación activa un protocolo de actuación que contempla la recopilación de pruebas y la identificación de las personas involucradas. Una vez reunidos los elementos necesarios, el organismo puede avanzar con las medidas administrativas y judiciales correspondientes.
"Una vez que tengamos las pruebas suficientes y hayamos constatado e identificado quiénes son los autores, nosotros vamos con toda la fuerza de la ley para cuidar lo que es de todos los tucumanos", concluyó el funcionario.