Resumen para apurados
- Un estudio del CONICET y la UCA reveló en Argentina que el fenómeno climático El Niño permite prever brotes de dengue con hasta cinco meses de anticipación.
- El trabajo analizó casos de 525 distritos entre 2018 y 2024 cruzados con datos de la NASA, mostrando la correlación del índice de presión oceánica con la transmisión.
- Esta ventana de cinco meses optimizará la gestión sanitaria preventiva, la compra de insumos y el descacharrado comunitario para mitigar futuras epidemias en el país.
Las alertas tempranas sobre un posible brote de dengue no nacen únicamente en las guardias médicas ni en los patios con recipientes estancados: también pueden rastrearse a miles de kilómetros, en las variaciones de presión atmosférica y temperatura del océano Pacífico.
Un estudio científico interdisciplinario determinó que el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) aporta hasta cinco meses de anticipación para advertir un incremento en el riesgo epidemiológico en la Argentina.
El hallazgo, publicado en la revista Frontiers in Public Health, analizó el registro de casos probables y confirmados entre 2018 y 2024 en 525 departamentos del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cruzando esa información con datos meteorológicos satelitales de la NASA. La investigación confirma que la prevención sanitaria puede ponerse en marcha con una ventaja sustancial antes de que el sistema de salud reciba la primera ola de consultas.
La clave de esta ventana temporal reside en el Índice de Oscilación del Sur (SOI), un indicador que mide las diferencias de presión atmosférica entre Tahití y Darwin (Australia) para monitorear las fases de El Niño, La Niña y la neutralidad climática.
Según los investigadores, las oscilaciones del SOI mostraron su máxima asociación estadística con el aumento del riesgo de dengue con un margen de cinco meses. Por su parte, las variables meteorológicas locales —temperatura y humedad relativa— registraron un desfase más corto, de dos meses.
"Lo novedoso es que no solo confirma que las variables climáticas locales influyen sobre los brotes de dengue, sino que muestra que el efecto de la temperatura y la humedad depende de la fase del ENSO", explicó Santiago Pérez Lloret, investigador del CONICET, director del Observatorio de Salud Pública, Calidad de Vida y Medioambiente de la Universidad Católica Argentina (UCA) y autor principal del trabajo elaborado junto a Manuela Bulló, Gabriela Lakkis y Alejandro Enet.
Una ventaja operativa para municipios y hospitales
Este margen de cinco meses resulta decisivo para la planificación de las autoridades sanitarias, los gobiernos provinciales y los municipios. Si bien la señal climática no pronostica cuántos enfermos habrá ni asegura un brote inminente, ofrece un marco estratégico para intensificar el descacharrado en los barrios, ampliar el monitoreo mediante ovitrampas y capacitar al personal médico.
Además, permite gestionar con tiempo la compra de insumos de laboratorio, garantizar reactivos de diagnóstico y preparar las guardias ante una eventual sobrecarga asistencial.
La relevancia de esta herramienta cobra especial peso en el escenario epidemiológico y climático actual. Argentina viene de atravesar su epidemia más severa en la temporada 2023-2024, con un saldo superior a los 531.000 casos registrados y 419 fallecimientos.
A este antecedente se suman los informes del Centro de Predicción Climática de la NOAA y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que advierten que el fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose, con más del 79 % de probabilidad de mantenerse entre fuerte y muy fuerte hasta los primeros meses de 2027.
A pesar de este panorama, los especialistas enfatizan que los modelos climáticos no deben leerse de forma determinista ni causal. La médica infectóloga Florencia Cahn recordó que una combinación de factores ambientales desfavorables no vuelve inevitable una epidemia, ya que el control vectorial, la eliminación de criaderos domiciliarios y la vacunación oportuna reducen de manera directa la transmisión viral.
Los mitos del clima: el límite de los 30 °C y el papel real de las lluvias
El modelo del CONICET y la UCA aportó también precisiones contraintuitivas sobre cómo impactan el calor extremo y las precipitaciones en la supervivencia del mosquito Aedes aegypti.
Durante las fases de El Niño y de neutralidad climática, el riesgo biológico aumenta progresivamente cuando la temperatura media mensual se ubica entre los 20 °C y los 30 °C, alcanzando su pico máximo cerca de los 25 °C (donde se estimó un riesgo relativo de 2,92). Sin embargo, cuando el termómetro supera el umbral de los 30 °C, el riesgo desciende: aunque el calor acelera el ciclo de huevo a adulto, las temperaturas excesivamente elevadas acortan la supervivencia del insecto y perjudican su reproducción.
Por su parte, la humedad relativa adquiere un papel determinante durante las fases de La Niña, habitual en condiciones más secas en gran parte del país. Cuando supera el 50 % —y especialmente al alcanzar el 70 %—, el riesgo de transmisión vuelve a incrementarse al ofrecer un entorno propicio para el vector.
Finalmente, el estudio derriba una creencia extendida al no hallar una asociación directa e independiente a escala nacional entre las lluvias acumuladas y el aumento de contagios.
La explicación radica en que el Aedes aegypti es un mosquito de hábitos domiciliarios que depende de recipientes artificiales donde se estanca agua por falta de limpieza o almacenamiento doméstico. De este modo, las señales que llegan desde el Pacífico funcionan como un despertador temprano para el sistema de salud, pero la barrera más efectiva contra el dengue sigue estando dentro de los hogares y en el sostenimiento de las medidas comunitarias de prevención.