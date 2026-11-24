Durante las fases de El Niño y de neutralidad climática, el riesgo biológico aumenta progresivamente cuando la temperatura media mensual se ubica entre los 20 °C y los 30 °C, alcanzando su pico máximo cerca de los 25 °C (donde se estimó un riesgo relativo de 2,92). Sin embargo, cuando el termómetro supera el umbral de los 30 °C, el riesgo desciende: aunque el calor acelera el ciclo de huevo a adulto, las temperaturas excesivamente elevadas acortan la supervivencia del insecto y perjudican su reproducción.