En este segmento destacan opciones como las Termas de Cacheuta, en Mendoza, Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, y complejos ubicados en la provincia de Buenos Aires, como los de Carhué o Dolores, situados fuera de las cuencas de los grandes ríos del Litoral que ya registran crecidas y alertas hídricas.