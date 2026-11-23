El Niño cambia los planes para el verano 2027: qué destinos ganan interés entre los argentinos
La preocupación por El Niño ya influye en la planificación de las vacaciones de verano 2027: una encuesta reveló cuántos argentinos modificaron sus viajes y cuáles son los destinos que ganan interés, con Brasil entre las principales opciones internacionales.
Resumen para apurados
- Una encuesta reveló que el 27% de los turistas argentinos modificó sus vacaciones de verano por el fenómeno de El Niño, buscando flexibilidad ante la incertidumbre del clima.
- El 54% contempla medidas como reprogramar salidas o reducir estadías. Mientras Brasil lidera el interés exterior, en el país se sostienen la Costa, Patagonia y el Norte.
- La tendencia apunta a reservas de último momento. La definición final de los viajes dependerá tanto de los pronósticos meteorológicos certeros como del presupuesto disponible.
La preocupación por el fenómeno de El Niño comenzó a modificar los planes de vacaciones de algunos argentinos para el verano 2027. El clima se convirtió en un factor que se suma al presupuesto y a los precios al momento de organizar un viaje: una encuesta nacional de DatosClaros reveló que el 27% de los consultados ya realizó algún cambio en sus planes.
En este escenario, crece la búsqueda de alternativas más flexibles, desde modificar las fechas de salida hasta reemplazar las vacaciones largas por escapadas o elegir otro destino. Brasil continúa entre las opciones internacionales más buscadas, mientras que dentro de la Argentina se mantiene el interés por la Costa Atlántica, la Patagonia y el norte del país.
El Niño: cuántos argentinos cambiaron sus vacaciones de verano
El relevamiento de DatosClaros muestra que el fenómeno climático tiene un alto nivel de conocimiento entre los argentinos: el 94% de los encuestados afirmó conocerlo. Además, el 63% manifestó estar muy o bastante preocupado por sus posibles efectos.
Esa inquietud también se refleja en las decisiones vinculadas con los viajes. Según la encuesta, el 54% tomó o considera tomar alguna medida frente a los posibles impactos de El Niño.
Entre quienes modificaron sus planes o evalúan hacerlo, las principales decisiones relevadas fueron:
- 14%: cambió la fecha del viaje.
- 11%: reemplazó unas vacaciones largas por una escapada.
- 10%: eligió otro destino.
La tendencia muestra una planificación más flexible y decisiones que, en algunos casos, se postergan hasta contar con un pronóstico más cercano a la fecha de salida. De todos modos, el clima no es el único factor que interviene: los precios, las opciones de financiación y el presupuesto disponible también influyen en la elección.
Brasil, entre los destinos más buscados para el verano 2027
En el mercado internacional, Brasil conserva un lugar destacado entre las preferencias de los argentinos. Río de Janeiro, Búzios y Florianópolis aparecen entre los destinos con mayor interés, de acuerdo con información del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (FACVE) difundida por Clarín.
Las proyecciones de demanda citadas por esa entidad anticipan un crecimiento del 35% en los viajes de argentinos hacia Brasil durante la próxima temporada. Se trata de una estimación basada en reportes de agencias y organismos turísticos, no de un incremento ya confirmado.
A su vez, los datos de Despegar muestran un avance de las búsquedas hacia el Nordeste brasileño. Aunque Río de Janeiro y Florianópolis siguen encabezando las preferencias, varias localidades de esa región registraron importantes subas:
- Recife, Maceió y Natal: incrementos superiores al 200%.
- Camboriú: 112%.
- Maragogi: 80%.
- Búzios: 75%.
- Praia da Pipa: 67%.
- Fortaleza: 56%.
Otro dato del relevamiento de Despegar indica que casi el 53% de la demanda hacia Brasil se concentra en paquetes turísticos.
Cuáles son los destinos argentinos más buscados para las vacaciones
Dentro del país, las consultas abarcan una variedad de propuestas turísticas. El relevamiento de FACVE incluye destinos de la Patagonia, el norte argentino y la región central, además de los clásicos balnearios de la Costa Atlántica.
Entre los lugares mencionados aparecen:
- Patagonia: Bariloche y Ushuaia.
- Norte argentino: Salta, Jujuy y Misiones.
- Centro y Cuyo: Córdoba y Mendoza.
- Costa Atlántica: Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Mar de las Pampas.
Sin embargo, los datos disponibles no establecen un orden de preferencia entre estos lugares ni permiten afirmar que su elección responda exclusivamente a la preocupación por El Niño.
Reservas para el verano: por qué algunos argentinos esperan para decidir
En la Costa Atlántica, los prestadores turísticos siguen de cerca la evolución de las consultas y las reservas a medida que se acerca la temporada. En destinos como Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Mar de las Pampas, la incertidumbre sobre las condiciones climáticas aparece entre los factores que pueden influir en las decisiones.
A esa preocupación se suman el cuidado del presupuesto y la expectativa de encontrar disponibilidad más adelante. Así, algunos viajeros optan por demorar las reservas para contar con mayor información antes de definir dónde y cuándo pasarán sus vacaciones.
El escenario combina, por lo tanto, tres variables centrales: el pronóstico del tiempo, los costos del viaje y las posibilidades de cada familia. Aunque El Niño ya incide en la planificación de una parte de los argentinos, la elección final de los destinos dependerá también de las condiciones económicas y de la evolución de la demanda turística.