La preocupación por el fenómeno de El Niño comenzó a modificar los planes de vacaciones de algunos argentinos para el verano 2027. El clima se convirtió en un factor que se suma al presupuesto y a los precios al momento de organizar un viaje: una encuesta nacional de DatosClaros reveló que el 27% de los consultados ya realizó algún cambio en sus planes.