Los colores también tienen sus significados. El verde refleja la vida eterna y la esperanza frente al invierno del hemisferio norte. El rojo, que suele utilizarse en los adornos, representa el amor profundo y la sangre de Cristo. El dorado, también propio de los accesorios, evoca la riqueza espiritual y la luz. El blanco y el plateado, por su parte, representan la paz y la pureza. La estrella, finalmente, corona el árbol y simboliza la Estrella de Belén que guía a los Reyes Magos hasta el pesebre.