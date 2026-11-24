Resumen para apurados
- En Argentina, la tradición católica marca que el árbol de Navidad se arma el martes 8 de diciembre por la festividad de la Inmaculada Concepción.
- La fecha conmemora el dogma proclamado por el papa Pío IX en 1854. Aunque algunos inician el armado el primer domingo de Adviento, el 8 de diciembre es la costumbre más extendida.
- La tradición estipula desarmar el pino el 6 de enero, tras la llegada de los Reyes Magos, concluyendo un ciclo festivo cargado de simbolismos familiares y religiosos.
Queda exactamente un mes para dar inicio a los festejos de Navidad y el mundo se prepara para la celebración. Aunque muchos ya empezaron a armar sus arbolitos decorados de rojo y dorado, hay una fecha indicada para hacerlo que aún no llegó. Quienes todavía no tengan su árbol de Navidad tendrán algunas semanas más para elegir su propio ejemplar y los adornos que vestirán la casa.
La decoración navideña marca el inicio simbólico de las celebraciones de fin de año y saber cuándo armar el arbolito de Navidad de diciembre de 2026 resulta fundamental para quienes cumplen con las tradiciones familiares o religiosas. Los ornamentos y accesorios que se ponen en el pino tienen su propia carga simbólica.
Cuándo se arma el árbol de Navidad en Argentina
Siguiendo la tradición cristiana, el árbol de Navidad se arma cada 8 de diciembre. En el calendario de este año, la fecha coincidirá con un martes, jornada que además será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción. Disponer de este feriado permite a las familias reunirse con tranquilidad para decorar el hogar sin los apuros de las tareas del día a día.
El motivo principal por el cual se eligió el 8 de diciembre sigue al Día de la Inmaculada Concepción, festividad declarada oficialmente por el papa Pío IX en 1854. El pontífice establecía que la Virgen María había sido concebida libre de pecado original y, por eso, había podido concebir a Jesucristo de igual modo. Con el paso del tiempo, la fecha quedó vinculada a los inicios de los preparativos navideños.
En algunas culturas, hay una fecha diferenciada para el armado y es el primer domingo del período de Adviento. Este día es anterior al más tradicional: este año coincidirá con el último domingo del mes, 29 de noviembre, que marca las cuatro semanas previas al nacimiento de Jesús.
Así como existe un inicio para la decoración del árbol, también hay una fecha marcada para el fin de su presencia en el hogar. El calendario litúrgico indica que el 6 de enero, día de la Epifanía o de los Reyes Magos, el pino debe volver a embolsarse.
La simbología de los adornos navideños
Las esferas o bolas navideñas representaban originalmente las manzanas que colgaban de los antiguos árboles sagrados europeos. Se las asociaba al pecado original, la abundancia, la fertilidad y los dones que Dios entregaba a la humanidad, como la sabiduría, el entendimiento y la piedad.
Los colores también tienen sus significados. El verde refleja la vida eterna y la esperanza frente al invierno del hemisferio norte. El rojo, que suele utilizarse en los adornos, representa el amor profundo y la sangre de Cristo. El dorado, también propio de los accesorios, evoca la riqueza espiritual y la luz. El blanco y el plateado, por su parte, representan la paz y la pureza. La estrella, finalmente, corona el árbol y simboliza la Estrella de Belén que guía a los Reyes Magos hasta el pesebre.