Con esta nueva edición, el Banco de Alimentos de Tucumán busca ampliar la participación del sector privado y convertir una práctica habitual de las empresas en una oportunidad concreta de colaboración. La meta de 10.000 cajas navideñas representa el desafío de multiplicar el alcance de la asistencia alimentaria y llegar a fin de año con el equivalente a medio millón de platos de comida.