Navidad con Propósito: buscan transformar 10.000 regalos empresariales en 500.000 platos de comida en Tucumán
El Banco de Alimentos de Tucumán lanzó una nueva edición de la campaña que invita a las empresas a reemplazar sus tradicionales obsequios de fin de año por cajas navideñas con impacto social.
Resumen para apurados
- El Banco de Alimentos de Tucumán lanzó 'Navidad con Propósito' para convertir regalos corporativos de fin de año en 500.000 platos de comida para sectores vulnerables.
- La propuesta ofrece a empresas cajas navideñas solidarias con logística integral, reemplazando los obsequios habituales a empleados y clientes para generar impacto social.
- Con una meta de vender 10.000 cajas, el proyecto busca consolidar la ayuda del sector privado y fortalecer la red de asistencia comunitaria frente a la demanda alimentaria.
En vísperas de las fiestas de fin de año, el Banco de Alimentos de Tucumán puso en marcha una nueva edición de "Navidad con Propósito", una campaña solidaria que busca transformar los regalos empresariales en una herramienta de asistencia alimentaria. Para 2026, el desafío es comercializar 10.000 cajas navideñas, cuyo aporte permitirá generar el equivalente a 500.000 platos de comida para personas en situación de vulnerabilidad.
La propuesta está dirigida a empresas que cada diciembre destinan recursos a obsequios para sus empleados, clientes y proveedores. La iniciativa plantea que esa inversión habitual puede convertirse también en una oportunidad para generar un impacto positivo en la comunidad, a través del trabajo del Banco de Alimentos y de organizaciones sociales aliadas.
Bajo el lema “Convertí a tu empresa en impulsora de cambio social”, la campaña propone sumar un componente solidario a una tradición de fin de año. El objetivo es que cada regalo no solo exprese reconocimiento y agradecimiento, sino que también contribuya a mejorar el acceso a los alimentos de quienes más lo necesitan.
Un regalo con impacto social
La iniciativa ofrece distintas alternativas de cajas navideñas, con productos de calidad y presentaciones especialmente diseñadas para comunicar el propósito solidario de la campaña. Las empresas pueden elegir los obsequios destinados a sus equipos de trabajo, clientes o aliados comerciales y, al mismo tiempo, colaborar con una causa social.
De esta manera, quienes reciben los regalos también pueden conocer el alcance de la acción y el aporte que hizo posible esa elección.
Otro de los aspectos de la propuesta es la simplificación de la gestión para las empresas. El programa centraliza la selección de los productos, el armado de las cajas, su presentación y la coordinación logística. Además, contempla distintas posibilidades de envío a todo el país.
Con esta nueva edición, el Banco de Alimentos de Tucumán busca ampliar la participación del sector privado y convertir una práctica habitual de las empresas en una oportunidad concreta de colaboración. La meta de 10.000 cajas navideñas representa el desafío de multiplicar el alcance de la asistencia alimentaria y llegar a fin de año con el equivalente a medio millón de platos de comida.
Las vías de contacto:
Consultas y reservas: WhatsApp 3815 741-836
Tienda online: https://tienda.navidadconproposito.org.ar/
Instagram: @navidadconproposito.org.ar