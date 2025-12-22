¿Cómo se celebra la Navidad en otros países? Cinco tradiciones extrañas alrededor del mundo que te dejarán sin palabras

La emoción que genera la Navidad despierta todo tipo de creatividad y cada país se caracteriza por tener costumbres muy particulares. Desde cenas peculiares hasta rituales poco comunes, la diversidad de las celebraciones navideñas refleja la riqueza y singularidad de las tradiciones en todo el mundo.
Japón, México, Suecia, Irlanda y Ucrania se caracterizan por tener las prácticas navideñas más destacadas y auténticas del planeta. El diario Perfil elaboró una lista y explicó en qué consisten cada una.
Las tradiciones navideñas poco comunes en el mundo
1. En Japón es común cenar KFC (Kentucky Fried Chicken)
Curiosamente, en Japón, el principal protagonista de la Navidad es el restaurante de pollo frito estadounidense KFC, al punto de convertirse en una de las tradiciones más consolidadas de los últimos tiempos.
La tendencia de disfrutar KFC en Navidad en Japón surgió gracias a una campaña publicitaria en la década de 1970 que introdujo un bol específico para las festividades navideñas.
Durante estos días, la cadena estadounidense recibe millones de pedidos. La anticipación es clave, y es común reservar con semanas de antelación. A pesar de ello, como sucede en muchos lugares, algunos prefieren esperar hasta el último momento, lo que da lugar a escenas habituales de largas colas de japoneses rezagados frente a los establecimientos de KFC durante horas y horas.
2. En Irlanda a Papá Noel se le ofrece cerveza
Por estas fechas, una costumbre muy común es que los jóvenes le escriban cartas a Papá Noel o al Niñito Dios con la lista de regalos que esperan recibir la noche del 24 de diciembre. Como muestra de cariño y agradecimiento, es usual dejar junto con las cartas un vaso de leche acompañado de galletitas u otras comidas para que estos personajes puedan recargas sus energías.
Sin embargo, en Irlanda, en la noche del 24 de diciembre prefieren dejarle un budín elaborado con cerveza Guinness o whisky irlandés.
3. La noche de los rábanos en México
La Noche de los Rábanos, es una competición anual en Oaxaca, México, que tiene lugar durante el 23 de diciembre. Durante este evento, los participantes elaboran figuras y escenas talladas a partir de rábanos, las cuales son presentadas para competir en diversas categorías. Las tallas de rábano se venden como centros de mesa navideños. Y se premia con una suma de dinero al creador del mejor diseño.
4. El árbol de telarañas de Ucrania
Esta es una tradición que surge de un cuento infantil en el que una araña ayuda a una familia de escasos recursos a decorar su arbolito de Navidad. Gracias a esta historia ancestral, los ucranianos asocian a las telarañas con la buena suerte.
Por eso, los arbolitos en Ucrania se decoran con simulaciones de telas de araña para atraer la buena fortuna.
5. La cabra de Gävle en Suecia
Los residentes de Gävle, Suecia, festejan las festividades navideñas dando vida a la Cabra de Gävle. Es una cabra de paja gigante de 13 metros decorada con listones y luces de colores.
Desde el comienzo del Adviento hasta el cierre de la temporada navideña, se instala la estructura en la plaza central de la ciudad.
La idea de levantar una cabra gigante en la plaza principal de Gävle se gestó en 1963, gracias a Stig Gavlén, un publicista. Con el objetivo de fomentar el turismo y estimular las ventas en el comercio local, el gobierno respaldó la iniciativa. Para el 2 de diciembre de 1966, la primera Cabra de Gävle se instaló en la plaza del pueblo.
Como dato curioso, la figura entró en el Libro Guinness de los récords en 1985 y cada año recibe miles de visitantes.