¿Cómo se celebra la Navidad en otros países? Cinco tradiciones extrañas alrededor del mundo que te dejarán sin palabras

La Noche de los Rábanos, es una competición anual en Oaxaca, México, que tiene lugar durante el 23 de diciembre. Durante este evento, los participantes elaboran figuras y escenas talladas a partir de rábanos, las cuales son presentadas para competir en diversas categorías. Las tallas de rábano se venden como centros de mesa navideños. Y se premia con una suma de dinero al creador del mejor diseño.