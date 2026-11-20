Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán abrió inscripciones para cinco talleres gratuitos de artesanías navideñas que se dictarán entre noviembre y diciembre en centros culturales municipales.
- Las clases, con cupos limitados, abarcan origami, velas de soja, costura, crochet y cestería. Son organizadas por la Subsecretaría de Cultura municipal en tres sedes locales.
- La iniciativa busca fomentar la creatividad comunitaria y permitir que los vecinos elaboren sus propios adornos y regalos para las fiestas de fin de año.
Con la llegada de las fiestas de fin de año, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió las inscripciones para una nueva edición de los Talleres Navideños, que incluyen las propuestas especiales de Talleres Por Un Día. La iniciativa busca promover la creatividad, enseñar técnicas artesanales y generar espacios de encuentro e intercambio entre los vecinos.
Las capacitaciones son gratuitas y se desarrollarán en la Casa del Bicentenario, la Casa de la Cultura y el Centro Cultural Mercedes Sosa. Durante los encuentros, los participantes podrán aprender a elaborar adornos, regalos y objetos decorativos hechos a mano para Navidad.
La convocatoria es impulsada por la Dirección de Gestión Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura municipal. Todas las actividades tienen cupos limitados y no se suspenden en caso de lluvia.
El cronograma de los talleres navideños en Tucumán
Masterclass de Costura Creativa
Fecha: sábado 21 de noviembre.
Horario: de 16 a 19.
Lugar: Casa del Bicentenario, avenida Adolfo de la Vega 505.
Profesora: Miriam Vera.
Inscripciones: al 3813557844 o presencialmente en la Casa del Bicentenario, de 15.30 a 22.
Requisito: los asistentes deberán llevar sus propios materiales y máquina de coser.
Origami Especial Navidad
Fecha: jueves 3 de diciembre.
Horario: de 9 a 12.
Lugar: Casa de la Cultura, avenida Capitán Cáceres y avenida Soldati, Parque 9 de Julio.
Profesora: Cecilia Medina.
Inscripciones: al 3815446868.
Taller Navideño de Velas de Soja
Fechas: miércoles 9 de diciembre y martes 15 de diciembre.
Horarios: de 15.30 a 17.30, el primer encuentro, y de 10 a 12.30, el segundo.
Lugar: Centro Cultural Mercedes Sosa, 9 de Julio 720.
Profesora: Alejandra Cruzado.
Inscripciones: a través del formulario online
Artesanías en Crochet
Fecha: jueves 10 de diciembre.
Horario: de 9 a 12.
Lugar: Casa de la Cultura, avenida Capitán Cáceres y avenida Soldati, Parque 9 de Julio.
Profesora: Claudia Costello.
Inscripciones: al 3816460611.
Reciclado en Cestería China Especial Navidad
Fecha: jueves 17 de diciembre.
Horario: de 9 a 12.
Lugar: Casa de la Cultura, avenida Capitán Cáceres y avenida Soldati, Parque 9 de Julio.
Profesora: Alejandra Robles.
Inscripciones: al 3813649693.
Las propuestas ofrecen distintas alternativas para quienes quieran aprender técnicas artesanales y preparar sus propios adornos y regalos navideños. La participación es gratuita, pero los interesados deberán inscribirse previamente debido a que los cupos son limitados.