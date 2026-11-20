Con la llegada de las fiestas de fin de año, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió las inscripciones para una nueva edición de los Talleres Navideños, que incluyen las propuestas especiales de Talleres Por Un Día. La iniciativa busca promover la creatividad, enseñar técnicas artesanales y generar espacios de encuentro e intercambio entre los vecinos.