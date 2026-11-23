Qué pasará en 2027: ¿cuánto podrán sostener las estaciones de servicio de Tucumán su rentabilidad?
El titular de Capega analizó la evolución del litro de súper en términos reales y puso el foco en los márgenes del expendio minorista durante el próximo año. En la entidad advierten que el precio no garantiza la situación de las empresas.
Resumen para apurados
- El titular de Capega alertó en Tucumán que el precio de la nafta no garantiza la rentabilidad de las estaciones de servicio debido a la constante suba de los costos operativos.
- Tras caer un 36% real entre 2018 y 2022 y generar desabastecimiento, la nafta se estabilizó en niveles de 2023, aunque los salarios y gastos fijos continuaron encareciéndose.
- De cara a 2027, el sector teme que una moderación electoral de los aumentos frente a la inflación deteriore los márgenes minoristas y ponga en riesgo la prestación del servicio.
El precio de la nafta súper en Argentina se encuentra en una zona de relativo equilibrio dentro de su recorrido histórico reciente, aunque las comparaciones con distintos períodos arrojan conclusiones diferentes. Así lo plantea Sebastián Vargiu, presidente de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines de Tucumán (Capega), en un análisis que compara los valores del combustible a precios constantes y pone el foco en la rentabilidad del expendio minorista.
Según el informe, el litro de nafta súper cuesta actualmente, tomando como referencia noviembre de 2026, $2.265 en términos reales. Ese valor es un 20,3% inferior al promedio de los cierres de 2018 y 2019, prácticamente idéntico al de diciembre de 2023 -con una diferencia de apenas 0,9%- y un 10,9% superior al promedio de 2024 y 2025.
“Cuando se discute si el precio de los combustibles en la Argentina está atrasado o sobrevaluado, la primera pregunta debería ser contra qué momento se lo compara”, plantea Vargiu. Y agrega: “Un automovilista que tome como referencia diciembre de 2022 llegará a una conclusión muy distinta de quien recuerde los valores de 2018. Incluso después de descontar la inflación, ambas percepciones encuentran respaldo en los números”.
El documento toma los precios del litro de nafta súper al 31 de diciembre de cada año, entre 2018 y 2025, y los compara con la referencia de noviembre de 2026. Todos los valores fueron expresados en pesos de igual poder adquisitivo, con el objetivo de evitar que la inflación distorsione la comparación.
Caída sostenida entre 2018 y 2022
La serie elaborada por el titular de Capega muestra que el valor real más alto se registró en diciembre de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el litro equivalía a $2.951 actuales. En diciembre de 2019, al cierre de esa administración, había descendido a $2.733.
La pérdida se profundizó durante el gobierno de Alberto Fernández: la referencia bajó a $2.454 en 2020, a $2.155 en 2021 y a $1.887 en diciembre de 2022, el mínimo de todo el período analizado. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022, la nafta súper perdió un 36% de su valor real.
En la entidad señalaron que esa trayectoria tuvo consecuencias sobre el mercado de combustibles, en un contexto de precios regulados y valores internos por debajo de la paridad de importación. La brecha con el costo de traer producto desde el exterior hizo que importar los litros faltantes resultara cada vez menos conveniente cuando la producción nacional no alcanzaba para cubrir la demanda.
A la vez, el combustible más barato estimulaba el consumo, mientras la oferta encontraba dificultades para acompañarlo. Vargiu recordó que las estaciones de servicio atravesaron ese escenario con cupos, dificultades de reposición, faltantes puntuales y mayor incertidumbre para sostener la operatoria.
“El precio bajo podía representar un alivio inmediato para el consumidor, pero no resolvía el problema de fondo”, sostiene Vargiu. Según el análisis, cuando el precio de venta se alejaba de los costos económicos, el sistema perdía incentivos para ampliar la oferta, por lo que la discusión también debía contemplar la seguridad del abastecimiento.
Desde 2023
La tendencia cambió a fines de 2023, con la llegada de Javier Milei y la fuerte devaluación inicial. La nafta súper cerró diciembre de ese año en el equivalente a $2.285 actuales, frente a los $1.887 de un año antes, lo que representó una recomposición real de aproximadamente el 21%.
Desde entonces, el precio volvió a retroceder en términos reales durante 2024, cuando cerró en $1.958, y recuperó parte del terreno en 2025, hasta los $2.127.
El informe destaca que entre los $2.285 de diciembre de 2023 y los $2.265 de noviembre de 2026 existe una diferencia de apenas $20 por litro, inferior al 1%. “Después de casi tres años, la nafta súper se encuentra prácticamente en el mismo valor real que alcanzó después de aquella corrección inicial”, señala.
Cerca del punto medio histórico
Según Vargiu, el precio actual se ubica en una zona de relativo equilibrio si se consideran los extremos de la serie. El máximo real de 2018 fue de $2.951 y el mínimo de 2022, de $1.887. El punto medio entre ambos valores es de $2.419 por litro.
La referencia de noviembre de 2026 se encuentra $154 por debajo de ese punto, una diferencia del 6,4%.
El análisis aclara que esa comparación no busca establecer un precio teórico exacto, sino ubicar el valor del combustible dentro de los extremos observados. La formación del precio final, además, depende del crudo, el tipo de cambio, los biocombustibles y los impuestos, así como de los costos logísticos, financieros, laborales y operativos.
La rentabilidad de las estaciones
Más allá del precio que paga el automovilista, el presidente de Capega remarca la diferencia entre el valor de venta en el surtidor y el ingreso que efectivamente queda en las estaciones por cada litro comercializado.
Con esa remuneración, las empresas deben sostener personal, mantener instalaciones, cumplir normas de seguridad y ambientales, afrontar costos energéticos, financieros y tributarios y continuar invirtiendo. Se trata de una estructura permanente, independientemente de que el volumen despachado aumente o disminuya.
Los salarios, uno de los principales componentes de esos gastos, se actualizan siguiendo la inflación. Si los precios en los surtidores permanecen casi congelados mientras suben los sueldos y los demás costos, el ingreso por la misma cantidad de litros pierde poder adquisitivo. Para cubrir el mismo turno de playa, la estación necesita vender más volumen y, si ese crecimiento no se concreta, el impacto recae sobre el resultado operativo.
“Una recomposición posterior del precio no recupera automáticamente la rentabilidad perdida durante los meses de atraso”, advierte el documento. Y agrega que los salarios, la energía, el mantenimiento y los impuestos de ese período ya fueron pagados, por lo que importa tanto la magnitud del desfasaje como su duración.
La mirada hacia 2027
De cara al próximo año electoral, Capega advierte sobre la posibilidad de que el gobierno libertario modere los ajustes de los combustibles, una variable históricamente sensible en términos políticos, aun cuando los costos continúen bajo presión.
“El crudo, el tipo de cambio, los biocombustibles y los impuestos no dejan de incidir porque exista un calendario electoral. Tampoco se detienen los aumentos salariales ni los costos de operación de las estaciones”, señala Vargiu.
En ese escenario, el eventual atraso del precio final frente a esas variables podría deteriorar los márgenes de toda la cadena, especialmente los del eslabón minorista.
La entidad sostiene que su preocupación no se limita a determinar si la nafta está cara o barata, sino a la necesidad de sostener empresas que brindan un servicio esencial, generan empleo formal, operan todos los días del año y deben cumplir estándares crecientes de seguridad, calidad y atención.
El informe concluye que los $2.265 por litro se encuentran cerca del valor real de diciembre de 2023 y algo por debajo del punto medio entre los extremos históricos, una ubicación que puede considerarse razonable desde esa perspectiva. Sin embargo, advierte que ese equilibrio de mercado no garantiza una rentabilidad suficiente para las estaciones.
“La pregunta para 2027 es cuánto tiempo podrá una estación mantener el mismo nivel de servicio si cada litro vendido alcanza para cubrir una porción cada vez menor de sus costos”, plantea el titular de Capega.
Y concluye: “Esa es la cuenta que existe detrás de cada pizarra y la que, desde Capega, creemos que debe formar parte del debate sobre el precio de los combustibles en la Argentina”.