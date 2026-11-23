El precio de la nafta súper en Argentina se encuentra en una zona de relativo equilibrio dentro de su recorrido histórico reciente, aunque las comparaciones con distintos períodos arrojan conclusiones diferentes. Así lo plantea Sebastián Vargiu, presidente de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines de Tucumán (Capega), en un análisis que compara los valores del combustible a precios constantes y pone el foco en la rentabilidad del expendio minorista.