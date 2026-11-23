“Lamentablemente, no pudimos alcanzar un acuerdo sobre una decisión de cierre (...) Y eso es decepcionante. Muy decepcionante”, dijo Chris Bowen, el ministro de Clima y Energía de Australia, que dirigió las negociaciones. El secretario general de la ONU, António Guterres, se dijo “profundamente decepcionado” y fustigó el resultado, diciendo que “quienes se benefician de la destrucción de nuestro planeta jamás deben dictar las condiciones de la lucha para salvarlo”.