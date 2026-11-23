Qué dijo Mariana Fabbiani sobre la recuperación de Mariano Chihade tras la operación por un nódulo cerebral
A través de un mensaje en Instagram, la conductora informó que el productor televisivo ya regresó a su hogar luego de permanecer cinco días internado en la sede Belgrano del Instituto Fleni y destacó que evoluciona favorablemente.
Resumen para apurados
- Mariana Fabbiani confirmó que su esposo, Mariano Chihade, recibió el alta médica tras ser operado de un nódulo cerebral en el Instituto Fleni de Belgrano.
- El productor televisivo permaneció internado cinco días en el centro médico porteño y su evolución es favorable, según detalló la conductora en sus redes.
- Chihade continuará la rehabilitación con reposo en su hogar, mientras la familia agradece el apoyo recibido y se enfoca en su recuperación definitiva.
Mariana Fabbiani confirmó este lunes a través de sus redes sociales que su marido, el productor televisivo Mariano Chihade, recibió el alta médica luego de ser operado por un nódulo en el cerebro. El empresario regresó a su casa el domingo tras haber permanecido cinco días internado en la sede Belgrano del Instituto Fleni, donde inició la primera etapa de su recuperación posoperatoria.
La conductora eligió su cuenta de Instagram para comunicar la evolución del productor y llevar tranquilidad a sus seguidores. “¡Ya en casa!”, expresó al comienzo de la publicación, y precisó sobre el estado de salud de su esposo: “Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza”.
El mensaje se difundió un día después de que Chihade dejara la clínica porteña, cerrando así los cinco días de internación que demandó la intervención quirúrgica. Según lo relatado por Fabbiani, la atención ahora se traslada al ámbito domiciliario con foco en el reposo. “Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante”, resumió la conductora al cierre de su texto.
El agradecimiento al equipo médico del Fleni
En la misma publicación, Fabbiani dedicó un tramo central a reconocer la labor de los profesionales que asistieron a Chihade durante la operación y los días posteriores en el centro de salud. “Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil”, sostuvo al referirse a la atención recibida en la institución.
La conductora mencionó de manera puntual al neurocirujano Andrés Cervio y al médico Ignacio Previgliano, a quien le agradeció especialmente por haberlos acompañado “desde el primer minuto”. Asimismo, extendió su reconocimiento al director del Instituto Fleni, Hernán Cohen Arazi, y al personal de enfermería que intervino en el cuidado diario del productor durante su estadía.
Las muestras de afecto durante la internación
Más allá del parte sobre la evolución clínica y el regreso al hogar, el posteo reflejó el impacto emocional que generó el cuadro de salud en el entorno familiar y la respuesta que recibieron por parte del público y allegados. “Nos sentimos muy conmovidos y acompañados”, afirmó Fabbiani al describir cómo transitaron la semana.
Entre los gestos que destacó la conductora figuraron las cadenas de oraciones, las estampitas que les hicieron llegar y los abrazos que recibió de manera espontánea cada vez que salía de la clínica a tomar aire. También hizo referencia a los miles de mensajes enviados a través de las redes sociales, los cuales, según aclaró, intenta responder de a poco mientras acompaña la recuperación de Chihade en su casa.