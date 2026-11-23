Entre los gestos que destacó la conductora figuraron las cadenas de oraciones, las estampitas que les hicieron llegar y los abrazos que recibió de manera espontánea cada vez que salía de la clínica a tomar aire. También hizo referencia a los miles de mensajes enviados a través de las redes sociales, los cuales, según aclaró, intenta responder de a poco mientras acompaña la recuperación de Chihade en su casa.