Resumen para apurados
- Mariano Chihade, pareja de Mariana Fabbiani, recibió el alta médica del Fleni en Belgrano tras evolucionar favorablemente de una cirugía realizada el 18 de noviembre.
- El productor fue intervenido luego de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular, lo que motivó mensajes de apoyo y fe de la conductora en redes.
- Chihade continuará con la recuperación en su domicilio particular, lo que lleva tranquilidad a su familia y al equipo de su productora, Mandarina Contenidos.
Mariano Chihade, pareja de la conductora Mariana Fabbiani, recibió el alta médica este domingo luego de permanecer internado en el centro médico Fleni, sede Belgrano. El productor televisivo había sido sometido a una intervención quirúrgica el pasado 18 de noviembre y continuará con su recuperación en su domicilio.
La noticia fue comunicada a través de las redes sociales de Mandarina Contenidos, la productora que dirige Chihade. En el parte médico se confirmó que el paciente respondió favorablemente a la intervención y que ya no necesita permanecer internado.
El parte médico de Mariano Chihade tras la operación
A través de un comunicado, la productora informó que Mariano Chihade recibió el alta médica durante la jornada del domingo, después de la cirugía a la que fue sometido en Fleni.
"En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en el Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre", detallaron.
Además, el informe confirmó que el productor regresó a su casa para continuar allí el proceso de recuperación: "Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación".
La preocupación por su estado de salud había trascendido días atrás, cuando Mandarina Contenidos difundió el primer parte médico. En aquella oportunidad, explicaron que Chihade había quedado bajo observación después de realizarse estudios programados, en el contexto de una imagen nodular que había sido identificada previamente mediante una resonancia magnética de cerebro.
El mensaje de Mariana Fabbiani durante la internación de su pareja
Durante los días de internación de Mariano Chihade, Mariana Fabbiani utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño y acompañamiento que recibió junto a su familia.
En una historia de Instagram, la conductora de DDM, el ciclo de América, expresó su agradecimiento a quienes se preocuparon por la salud del productor y les dedicó un mensaje especial. "Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en ese momento", escribió.
Además, hizo un pedido particular a sus seguidores para que acompañaran a su pareja con pensamientos positivos: "Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará", agregó, junto a emojis de manos en oración y un corazón rojo.
La imagen religiosa que compartió Mariana Fabbiani en sus redes
Otra de las publicaciones de Mariana Fabbiani que llamó la atención durante la internación fue una imagen de la Virgen Desatanudos.
La conductora compartió una estampita de esta advocación religiosa, que suele estar asociada a los pedidos de ayuda espiritual frente a situaciones difíciles y problemas que parecen no tener solución. En su simbolismo, los nudos representan conflictos y obstáculos que pueden encontrar una salida a través de la fe.
La publicación tuvo una repercusión especial entre sus seguidores, ya que Fabbiani no suele compartir expresiones religiosas en sus redes sociales. En medio de la preocupación por la salud de Chihade, muchos interpretaron el gesto como una muestra de fe y esperanza durante el proceso que atravesaba su familia.