Cómo se conocieron Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Mariana y Mariano se conocieron en 2006, en los pasillos de América TV. Por entonces, ella conducía RSM (Resumen de los Medios), mientras que él ocupaba un cargo gerencial dentro de la emisora. El vínculo surgió poco después de que la conductora terminara su matrimonio con Gastón Portal, con quien había compartido una relación de diez años y se había casado en 2003.