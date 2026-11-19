Cómo nació la historia de amor de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, y por qué decidieron no casarse
Mariana Fabbiani y Mariano Chihade llevan casi 20 años juntos, tienen dos hijos y comparten proyectos profesionales. La conductora contó cómo nació su historia de amor y por qué nunca consideraron el matrimonio una prioridad.
Resumen para apurados
- Tras la cirugía cerebral de Mariano Chihade en el Fleni, trascendieron detalles de su vínculo de casi dos décadas con Mariana Fabbiani y las razones de no haberse casado.
- La pareja se conoció en 2006 en América TV, consolidó una familia con dos hijos y formó una exitosa productora laboral sin considerar el matrimonio civil como una prioridad.
- Mientras el productor se recupera, la conductora no descarta celebrar una boda simbólica en el futuro para cumplir el anhelo de sus hijos de festejar la unión familiar.
Mariano Chihade, fundador de la productora Mandarina Contenidos y pareja de Mariana Fabbiani, permanece internado en la clínica Fleni después de una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo cerebral. Mientras la conductora se mantiene alejada de DDM para acompañarlo, también creció el interés por conocer más sobre la historia de amor que construyeron durante casi dos décadas.
La relación comenzó en 2006, cuando ambos coincidieron en América TV. Desde entonces, consolidaron una familia con dos hijos, Matilda y Máximo, y también desarrollaron una sociedad profesional que dio origen a algunos de los programas más reconocidos de la trayectoria televisiva de Fabbiani.
Cómo se conocieron Mariana Fabbiani y Mariano Chihade
Mariana y Mariano se conocieron en 2006, en los pasillos de América TV. Por entonces, ella conducía RSM (Resumen de los Medios), mientras que él ocupaba un cargo gerencial dentro de la emisora. El vínculo surgió poco después de que la conductora terminara su matrimonio con Gastón Portal, con quien había compartido una relación de diez años y se había casado en 2003.
Con Chihade, la relación avanzó rápidamente. Primero llegó la convivencia y luego la formación de una familia: Matilda nació en 2010 y Máximo llegó cuatro años después, en 2014.
Con el paso del tiempo, la pareja también encontró una manera de compartir proyectos laborales. A través de Mandarina Contenidos, la productora que dirige Chihade, trabajaron en formatos televisivos como El diario de Mariana y Mamushka.
La pareja que también construyó una sociedad profesional
En distintas entrevistas, Fabbiani destacó la buena relación laboral que mantiene con su pareja y la admiración que siente por su desempeño como productor.
“Me encanta trabajar con Mariano. Es un gran productor, un gran socio, una persona que siempre va para adelante, súper trabajador; tenemos una energía muy parecida, disfrutamos el trabajo de la misma manera. Los dos somos apasionados de lo que hacemos”, expresó en una oportunidad.
La conductora también explicó que ambos procuran respetar sus funciones y evitar que las responsabilidades profesionales interfieran en las decisiones del otro. Según contó, ella participa desde su lugar frente a las cámaras, mientras que Chihade mantiene el control de la producción.
Para preservar la convivencia familiar, además, establecieron límites entre el trabajo y la vida privada. Fabbiani explicó que intentan resolver las diferencias laborales en el ámbito profesional y evitar que esas discusiones se trasladen a los momentos compartidos con sus hijos.
Por qué Mariana Fabbiani y Mariano Chihade nunca se casaron
A pesar de llevar muchos años juntos y haber formado una familia, la pareja nunca consideró el matrimonio como una prioridad. En una entrevista, Mariana contó que la decisión de no pasar por el Registro Civil respondió a que ambos se sintieron consolidados como pareja desde el comienzo.
“Nunca fue una necesidad para nosotros. Enseguida ensamblamos como pareja, todo fluyó muy natural, nunca necesitamos organizarnos a ningún nivel, ni firmar algo. Tenemos mucha confianza el uno en el otro”, explicó.
Sin embargo, la posibilidad de celebrar una boda apareció en algunas conversaciones familiares, especialmente por el deseo de Matilda de ver casados a sus padres. La conductora contó que su hija imaginaba una fiesta, con anillos y una celebración en la que pudiera participar.
Por eso, Fabbiani no descartó que en algún momento decidan organizar una ceremonia, aunque aclaró que sería más una celebración familiar que una necesidad de la pareja.
“Quizá nos casemos cuando nuestros hijos también puedan ser grandes protagonistas de ese momento. Igual, yo ya me siento recontra casada, pero está bueno celebrar el amor”, concluyó.