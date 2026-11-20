Qué se sabe sobre la operación y su recuperación

La cirugía se realizó el miércoles 18 de noviembre y se extendió durante varias horas. Después del procedimiento, el director médico del Fleni difundió un nuevo comunicado en el que confirmó que “la cirugía se desarrolló sin complicaciones” y que el productor “se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”.