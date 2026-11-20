Resumen para apurados
- El productor Mariano Chihade evoluciona favorablemente en el Instituto Fleni tras ser operado el miércoles por una imagen nodular detectada en su cerebro.
- La internación se programó luego de que una resonancia magnética hallara el nódulo. La cirugía se extendió varias horas y culminó con éxito y sin complicaciones.
- Será trasladado a una habitación común y la familia mantendrá hermetismo sin emitir nuevos partes hasta que haya cambios significativos en su recuperación.
Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos y esposo de la conductora Mariana Fabbiani, presenta una evolución favorable luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el miércoles 18 de noviembre. Según el último parte médico, será trasladado en las próximas horas a una habitación común con cuidados intensivos, mientras continúa internado en el Instituto Fleni.
La información fue confirmada este viernes por Gimena Lepere, jefa de prensa de la productora y vocera autorizada de la familia, a través de un comunicado en el que llevó tranquilidad sobre el estado de salud del productor.
“En las próximas horas, Mariano será trasladado a habitación común con cuidados intensivos. Su evolución es favorable y se desarrolla de acuerdo a lo esperado por el equipo médico. Continúa internado en el Instituto Fleni, acompañado por su familia”, expresó Lepere.
Cómo comenzó el proceso médico de Mariano Chihade
La internación del productor se produjo después de una serie de estudios que comenzaron días antes de la operación. Una resonancia magnética cerebral realizada el viernes 14 de noviembre permitió detectar una imagen nodular en el cerebro.
A partir de ese hallazgo, los especialistas avanzaron con las evaluaciones correspondientes. El martes 17, Chihade llegó por sus propios medios a la sede del Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, para completar los estudios preoperatorios que estaban programados. Una vez finalizados, el equipo médico decidió que permaneciera internado.
El primer parte, firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la institución, explicó que el paciente había ingresado “en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”.
El documento también señaló que Chihade se encontraba “clínicamente estable” y que continuaban los estudios y las evaluaciones necesarias antes de la intervención, consignó Teleshow.
Qué se sabe sobre la operación y su recuperación
La cirugía se realizó el miércoles 18 de noviembre y se extendió durante varias horas. Después del procedimiento, el director médico del Fleni difundió un nuevo comunicado en el que confirmó que “la cirugía se desarrolló sin complicaciones” y que el productor “se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”.
Hasta el momento, los partes oficiales no brindaron detalles sobre el tipo de intervención quirúrgica ni comunicaron un diagnóstico definitivo. Tampoco se estableció una fecha estimada para el alta médica.
Por su parte, Lepere confirmó que no se emitirán nuevos comunicados hasta que se produzca “un cambio significativo” en el estado de salud de Chihade. La decisión responde al pedido de la familia de preservar la privacidad del productor durante esta etapa de recuperación.