Medidas para la eliminación del VPH

En Argentina, las vacunas contra el VPH se aplican a los 11 años tanto en niños como en niñas y tiene una sola dosis. Los nacidos entre 2.000 y 2.006 que no se vacunaron en su momento, pueden hacerlo hasta cumplir los 20 años. Esta prepara al sistema inmunitario para que produzca anticuerpos que bloqueen el virus antes de que infecte células del cuerpo. Contiene material similar al de la cubierta externa del VPH, pero sin material genético viral.