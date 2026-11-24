Resumen para apurados
- En Argentina, la mitad de las diagnosticadas con cáncer de cuello uterino muere, por lo que la OMS urgió a reforzar la prevención y detección temprana ante el avance del VPH.
- El 99% de los casos se vincula al VPH, una infección silenciosa prevenible mediante vacunación a los 11 años, uso de preservativo y controles ginecológicos como el Papanicolaou.
- La OMS proyecta 400.000 muertes anuales para 2030 si no se actúa, e impulsa vacunar al 90% de las niñas y evaluar al 70% de las mujeres para erradicar la enfermedad a futuro.
En Argentina cada año fallecen más de la mitad de las mujeres a las que se diagnostica cáncer de cuello uterino. Según la Organización Mundial de la Salud, de no aplicar medidas a escala global, las 280.000 muertes por esta causa que se dieron en 2024 podrían aumentar más del 45% para 2030 y llegar a las 400.000 en un mismo año en todo el mundo.
Las medidas de prevención, concientización y de cuidado son cruciales para aplicar un tratamiento adecuado en el momento justo. Detectar un cáncer de cuello uterino a tiempo puede marcar la diferencia en el rumbo que tome la enfermedad. Los chequeos periódicos, con análisis como colposcopía, ecografías ginecológicas y trnasvaginales y pap son fundamentales para detectarlo.
Cáncer de cuello uterino y VPH
Según la OMS, el 99% de casos de cáncer de cuello uterino están vinculados al virus del papiloma humano (VPH), una infección frecuente en mujeres que suele pasar desapercibida. Aunque es una infección de transmisión sexual muy frecuente que puede desaparecer sola con el tiempo, en los casos en que persiste puede provocar distintos tipos de cáncer como de ano, cuello, vulva y vagina.
Aunque no existe un tratamiento específico para eliminar el VPH, sí hay herramientas para reducir el riesgo de infección y detectar a tiempo las lesiones que puede causar. La educación sexual integral (ESI), el uso del preservativo y la vacunación contribuyen a la prevención, mientras que los controles ginecológicos de rutina permiten identificar alteraciones de manera temprana, según comunicó la OMS.
Medidas para la eliminación del VPH
En Argentina, las vacunas contra el VPH se aplican a los 11 años tanto en niños como en niñas y tiene una sola dosis. Los nacidos entre 2.000 y 2.006 que no se vacunaron en su momento, pueden hacerlo hasta cumplir los 20 años. Esta prepara al sistema inmunitario para que produzca anticuerpos que bloqueen el virus antes de que infecte células del cuerpo. Contiene material similar al de la cubierta externa del VPH, pero sin material genético viral.
Para contar con una meta definida y ejecutable, la OMS planteó tres objetivos a cumplirse que pueden ayudar a eliminar la enfermedad. En primer lugar, propuso que el 90% de las niñas deben ser vacunadas contra el VPH antes de cumplir los 15 años. En segundo lugar, que el 70% de las mujeres del mundo deben ser examinadas mediante pruebas de alta precisión a los 35 y 45 años. Por último, que el 90% de las pacientes con lesiones precancerosas o cáncer de cuello de útero reciban un tratamiento adecuado.
En principio, el cáncer de cuello de útero puede no producir ningún síntoma. Lo mismo sucede con el virus del papiloma, que en la mayoría de los casos, no genera síntomas. Por eso los chequeos son cruciales para detectar enfermedades e infecciones silenciosas.