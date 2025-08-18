Todo lo que las mujeres deben saber sobre el cáncer de útero: prevención y diagnóstico temprano

Por tal motivo, la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se basa en tres pilares fundamentales: la vacunación, la detección y el tratamiento. La aplicación con éxito de estas medidas podría llevar a una reducción de más del 40% de los nuevos casos de la enfermedad y evitar cinco millones de muertes relacionadas con ella para 2050.