Todo lo que las mujeres deben saber sobre el cáncer de útero: prevención y diagnóstico temprano

El cáncer de cuello uterino es el cuarto más común entre las mujeres de todo el mundo. Si no se adoptan medidas preventivas y su detección temprana mediante periódicos chequeos médicos (PAP o un test de PCR), se prevé que, entre 2018 y 2030, la cifra anual de nuevos casos aumentará de 570,000 a 700.000.
Por tal motivo, la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se basa en tres pilares fundamentales: la vacunación, la detección y el tratamiento. La aplicación con éxito de estas medidas podría llevar a una reducción de más del 40% de los nuevos casos de la enfermedad y evitar cinco millones de muertes relacionadas con ella para 2050.
“La eliminación de un cáncer habría parecido un sueño imposible hace un tiempo, pero ahora disponemos de herramientas a costo eficaces y basadas en datos científicos que pueden hacerlo realidad”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
¿Cuáles son las causas del cáncer de cuello uterino?
Según afirma la OMS, más de 95% de los casos de cáncer cervicouterino están vinculados con la infección del virus del papiloma humanos (VPH) de alto riesgo.
La infección de VPH resulta muy común debido a que la misma se transmite sexualmente. En efecto, la VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más habituales. La mayoría de las mujeres y hombres con actividad sexual contraerán la infección en algún momento de su vida, y algunas personas pueden tener infecciones recurrentes, explican los profesionales de Médicos sin Fronteras.
Hay más de 100 cepas de VPH, pero dos de ellas (las tipo 16 y 18) son particularmente virulentas y causan alrededor del 70% de todos los casos de cáncer de cuello uterino.
¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de útero?
Aunque la mayoría de las infecciones con el VPH se resuelven espontáneamente y no causan síntomas, todas las mujeres corren el riesgo de que una infección por VPH persista y que las lesiones precancerosas evolucionen hacia un cáncer de cuello uterino invasivo.
- En las mujeres con un sistema inmunitario normal, el cáncer de cuello uterino tarda en aparecer de 15 a 20 años.
- En las mujeres con un sistema inmunitario debilitado, como las que tienen una infección por VIH no tratada, puede tardar solo de 5 a 10 años en surgir. Es decir que estas últimas poseen seis veces más probabilidades de padecer cáncer de cuello uterino que las mujeres sin VIH.
Afortunadamente, en la mayoría de los casos, no es una enfermedad mortal ya que más del 90% de las poblaciones afectadas consiguen eliminar la infección.
¿Cuáles son los síntomas del cáncer de cuello uterino?
En los estadios tempranos de la infección por VPH, las mujeres en edad reproductiva pueden presentar un manchado irregular o leve entre periodos menstruales. En mujeres que han atravesado su menopausia, el indicio más común es el sangrado posmenopáusico. Sumado a ello, otros síntomas distinguibles son:
- Sangrado luego de mantener relaciones sexuales
- Aumento del flujo vaginal, en ocasiones con mal olor.
A medida que el cáncer de cuello uterino avanza, pueden aparecer síntomas más intensos:
- Dolor de espalda, de piernas o pélvico persistente
- Pérdida de peso
- Cansancio
- Pérdida de apetito
- Flujo maloliente
- Molestias vaginales
- Hinchazón de una o ambas piernas.
Asimismo, pueden aparecer otros indicios más intensos en estadios avanzados, dependiendo de los órganos a los que se haya extendido el cáncer.