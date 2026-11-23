Resumen para apurados
- La Mesa de Ciencia y Tecnología expone más de 30 proyectos el 26 y 27 de noviembre en la Legislatura de Tucumán para acercar el desarrollo científico local a la comunidad.
- El evento gratuito cuenta con stands rotativos y charlas sobre robótica, IA y salud, articulados por la UNT, la UTN, el Conicet y otros organismos de investigación provinciales.
- La iniciativa busca potenciar la transferencia de conocimiento hacia la producción, fomentar vocaciones técnicas en jóvenes y consolidar el desarrollo innovador en la región.
Robótica, IA, computación cuántica y desarrollos para la salud son algunos de los proyectos que se podrán conocer en la muestra de ciencia y tecnología de la provincia. La exposición reunirá más de 30 iniciativas locales y permitirá acercarse al trabajo que realizan investigadores, universidades, organismos y emprendedores.
La actividad se realizará el jueves 26 y viernes 27 de noviembre, de 9 a 13, en la Legislatura. Habrá stands, demostraciones y conferencias para quienes quieran conocer qué se está investigando y desarrollando en la región.
Qué proyectos científicos se podrán conocer
La muestra estará organizada en siete ejes: Salud, Social, Tecnología, Producción, Ambiente, Jóvenes y Una Salud. Este último aborda la relación entre la salud humana, animal y ambiental, desde una perspectiva integral.
Se presentarán desarrollos en robótica y computación cuántica. También se exhibirán simuladores de vuelo de drones, biofábricas de vitroplantas, investigaciones en medicina molecular, producción de probióticos y técnicas de control biológico.
Incluirá trabajos de análisis geoespacial, arqueología y paleontología, junto con iniciativas de emprendedores y estudiantes de escuelas técnicas.
Los proyectos estarán distribuidos en dos turnos diarios. A las 11 se realizará una rotación de stands para que el público pueda recorrer diferentes propuestas durante cada jornada.
La organización está a cargo de la Mesa de Ciencia y Tecnología de Tucumán, un espacio de articulación que reúne a universidades, organismos de investigación e instituciones vinculadas con la innovación y la producción.
Entre sus integrantes están la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), la Universidad de San Pablo-T, el Conicet, el INTA, la Fundación Miguel Lillo y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), entre otras instituciones.
Cuándo y dónde visitar la muestra científica
Las jornadas tendrán lugar en el Hall Central de la Honorable Legislatura de Tucumán, con actividades de 9 a 13 durante los dos días. La entrada será abierta al público y no se informó que sea necesario realizar una inscripción previa.
El jueves, los stands abrirán a las 9 y el acto inaugural oficial será a las 10. El viernes, además de las exposiciones y conferencias, a las 12.30 se realizará la entrega de certificados a los participantes.
Las charlas sobre ciencia, ambiente y tecnología
Además de los stands, el cronograma incluye conferencias sobre distintas aplicaciones del conocimiento científico.
El jueves 26, a las 11.30, Ignacio Bordigoni presentará Reforest Latam, mientras que a las 12.30 Ana Rivas brindará una exposición sobre frutihorticultura en Lules y vehículos aéreos no tripulados (VANT).
El viernes 27 habrá tres charlas. A las 9.30, Inés Canelada hablará sobre Una Salud y la conexión entre las personas, los animales y el ambiente.
A las 10.30, José Barraza presentará ¿Y si miraras como Messi? Óptica, física de la visión y percepción espacial, una propuesta que vincula el deporte con el funcionamiento de la visión.
La última conferencia será a las 11.30, cuando la doctora Laura Tortora expondrá sobre BioBlends, un desarrollo científico orientado a extender la vida útil de los alimentos.
La propuesta busca acercar a la comunidad el trabajo científico y tecnológico que se desarrolla en Tucumán y mostrar sus posibles aplicaciones en áreas como la salud, la educación, la producción y el ambiente.