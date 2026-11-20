Para que todos puedan viajar, ocho de ellos estuvieron presentes en su propio stand en ISI Conecta, la primera feria de empresas, emprendimientos y estudiantes. Ofrecían números de una rifa con cuatro premios: una notebook, auriculares, un combo de mouse y teclado, y un smartwatch. El número sale $4.000 y tres cuestan $10.000. El sorteo es el 19 de febrero de 2027, por la Lotería vespertina de Tucumán. Con lo que recauden pagarán el viaje a Londres, al Tech Show London de marzo de 2027, y a España. Quienes quieran colaborar pueden transferir al alias cevet2026 y mandar el comprobante por mensaje directo a @cevet_2027, en Instagram.