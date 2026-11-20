Resumen para apurados
- Estudiantes de la UTN Tucumán buscan fondos para viajar a Londres y España en 2027 para capacitarse en ferias tecnológicas y visitar la sede de IBM Quantum.
- Financian el viaje con rifas y eventos tras una experiencia previa en Frankfurt, que ya motivó la creación de un laboratorio de tecnología cuántica en la facultad tucumana.
- El proyecto busca posicionar a Tucumán en la computación cuántica y posibilitará investigaciones avanzadas de procesamiento de datos con especialistas internacionales.
“La más rápida de todas está en Japón. Resuelve todos los problemas matemáticos que conoce el ser humano en 12.000 horas. La cuántica, en 0,0012 segundos”, compara el ingeniero Víctor Such, docente de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán (UNT-FRT). Habla de la computadora convencional más veloz del mundo frente a una cuántica. Para ver una de esas máquinas funcionar, 15 estudiantes de Ingeniería en Sistemas tienen que juntar fondos. Hacen rifas y organizan una peña universitaria.
La visita a IBM Quantum, en España, tiene un objetivo que va más allá del aprendizaje individual. El viaje anterior, en mayo de este año al Tech Show Frankfurt, despertó el interés de los estudiantes y abrió la posibilidad de impulsar un espacio de investigación en la UTN. El departamento de la carrera ya aprobó un laboratorio de computación cuántica, que comenzará a funcionar el año próximo.
Para que todos puedan viajar, ocho de ellos estuvieron presentes en su propio stand en ISI Conecta, la primera feria de empresas, emprendimientos y estudiantes. Ofrecían números de una rifa con cuatro premios: una notebook, auriculares, un combo de mouse y teclado, y un smartwatch. El número sale $4.000 y tres cuestan $10.000. El sorteo es el 19 de febrero de 2027, por la Lotería vespertina de Tucumán. Con lo que recauden pagarán el viaje a Londres, al Tech Show London de marzo de 2027, y a España. Quienes quieran colaborar pueden transferir al alias cevet2026 y mandar el comprobante por mensaje directo a @cevet_2027, en Instagram.
“Conocimiento que podemos traer a la provincia”
María Emilia Avellaneda, de 25 años, es la representante del grupo. Explicó que son alumnos de la cátedra de Comunicación de Datos, de distintas comisiones de Ingeniería en Sistemas, y que los acompañan sus profesores. Además de la rifa, organizan una peña el 11 de diciembre en la facultad.
¿Para qué ir a ver una máquina que el profesor ya les explicó en clase? Avellaneda lo resumió así: “Ir a verla es totalmente diferente, porque ahí ya ves cómo funciona y tenés mucho más conocimiento que podemos traer a la provincia”. Agregó que el viaje también sirve para conocer cómo trabajan otras empresas. Hay un motivo más personal: “Muchos de los chicos de acá no salieron del país”. Para ellos, dijo, “todo esto nos sirve para crecer tanto en lo profesional como en lo personal”.
Del viaje al laboratorio
Esta no es la primera salida del grupo. En mayo de 2026, la cátedra viajó al Tech Show de Frankfurt y recorrió Big Data & AI World, Cloud & AI Infrastructure y Data Centre World. Such coordinó ese viaje y coordina el próximo. “La idea es repetirlo todos los años”, contó.
De Frankfurt volvieron con la idea que ya tiene aprobación formal. “Los chicos se entusiasmaron mucho, a tal punto que armamos el laboratorio de cuántica”, relató Such. Según Avellaneda, el laboratorio se arma en el tercer piso de la facultad.
El laboratorio ya recibió una propuesta para desarrollar trabajos en conjunto. La iniciativa llegó de la mano de Pamela Such, geóloga, científica planetaria e investigadora argentina radicada en Vancouver, Canadá. La egresada de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y hermana del docente, visitó el proyecto para conocer sus avances y propuso colaborar en investigaciones que requieren una gran capacidad de procesamiento, como el análisis de imágenes con enormes volúmenes de datos.
Según explicó Víctor Such, el equipo trabaja ahora en la presentación de los proyectos, con el acompañamiento de la Fundación Cuántica.
Qué tiene de distinta la cuántica
Such lo explicó con un ejemplo. Los equipos de hoy, desde el celular hasta el smartwatch, comparten la misma filosofía: son determinísticos. Cero más cero da cero, uno más cero da uno. La computación cuántica es probabilística, y eso cambia la forma de trabajar de las máquinas y, sobre todo, su velocidad. “Es abismal la velocidad de trabajo”, afirmó.
Contó además lo que le dijeron en IBM durante la visita. “IBM calcula que para recién diciembre del 2028 va a tener la computadora cuántica sin errores”, recordó. Mientras tanto, la empresa trabaja en la tercera generación de sus microprocesadores.
Para Such, el viaje y el laboratorio acercan a Tucumán una tecnología que se ve lejana. “Acercarnos un poco a esa tecnología que parece tan distante desde acá”, dijo.
Para llegar a Londres y a España todavía faltan una peña el 11 de diciembre y un sorteo el 19 de febrero. El laboratorio del tercer piso se arma mientras tanto. Y sobre hasta dónde pueden llegar la computación cuántica y la inteligencia artificial, responde: “No veo el límite”.