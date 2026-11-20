Sofía Valko, la tucumana de 16 años que viajará a Costa Rica para representar a la Argentina en una olimpíada de ciencias
La alumna de cuarto año del Colegio del Sol es la única mujer de la delegación nacional para las Olimpíadas Iberoamericanas de Ciencias Junior. Piensa estudiar Ingeniería Nuclear y sueña con un laboratorio público con cursos para la provincia.
Resumen para apurados
- La tucumana Sofía Valko representará a Argentina en las Olimpíadas Iberoamericanas de Ciencias Junior, del 21 al 29 de noviembre en Costa Rica, tras superar la selección nacional.
- Alumna del Colegio del Sol, inició su preparación en 2023 y superó exámenes en Mendoza, logrando un lugar como la única mujer entre los seis seleccionados del país.
- Valko, interesada en estudiar Ingeniería Nuclear, busca visibilizar a las mujeres en la ciencia y promueve crear un laboratorio público abierto para los jóvenes de Tucumán.
Sofía Valko, de 16 años, sostiene un Matraz de Erlenmeyer con líquido transparente. Lo agita y, de repente, el contenido se vuelve rosa. Sus ojos siguen el cambio con atención y fascinación que contagian. Por un segundo, parece que solo ella existe en el laboratorio del Colegio del Sol, donde asiste desde jardín de infantes y donde descubrió su pasión por la ciencia. Después de meses de preparación y varias instancias de selección, la alumna tucumana de cuarto año consiguió un lugar entre los seis integrantes de la delegación nacional que viajará a las Olimpíadas Iberoamericanas de Ciencias Junior en Cartago, Costa Rica. Además, será la única mujer del equipo.
La competencia se desarrollará entre el 21 y el 29 de noviembre y reunirá a estudiantes de distintos países de la región. Durante nueve días, los participantes deberán demostrar sus conocimientos en tres evaluaciones: dos exámenes teóricos individuales y una prueba experimental grupal. Los desafíos abarcarán Física, Química y Biología.
Para Sofía, el viaje representa mucho más que una competencia académica. “La verdad que es realmente un gran honor porque, más allá de poder representar a Tucumán y al colegio, poder representar a la Argentina me parece una oportunidad muy linda. Es un sueño”, contó en diálogo con LA GACETA.
Una preparación de meses
Todo comenzó en 2023, cuando participó por primera vez de las Olimpiadas Argentinas de Ciencias Junior. Desde entonces, clasificó a las instancias nacionales de 2024 y 2025, hasta que este año llegó la oportunidad de dar un paso más.
El proceso para integrar el equipo argentino fue extenso. De un grupo de diez estudiantes preseleccionados de todo el país, seis consiguieron el lugar definitivo. La preparación incluyó clases virtuales semanales, actividades obligatorias y encuentros presenciales. En septiembre, Sofía viajó a Mendoza para rendir los exámenes finales de selección.
“Fue muchísima preparación. Meses de esfuerzo, con profesores de la Universidad de Cuyo que nos estuvieron dando clases y, particularmente acá en el colegio, también me estuvieron preparando”, recordó Sofía. En el Colegio del Sol recibió acompañamiento de sus profesores Fabrizzio Valero, de Física, y Verónica Toro, de Biología. “Aunque hubo momentos de bastante exigencia, disfruté muchísimo todo el proceso”, aseguró
La noticia de su selección definitiva llegó como una sorpresa mientras compartía una jornada con sus compañeros. “Lo festejaron como un partido del mundial”, contó Verónica. Después de tanto trabajo, la alegría fue compartida por su familia, sus amigos y los docentes que acompañaron el proceso.
Una mujer entre seis representantes
Hay otro dato que vuelve especial la participación de Sofía: será la única mujer de la delegación argentina. Para ella, la presencia femenina en estos espacios es importante y refleja los cambios que atraviesa el ámbito científico. “Antes había mucha diferencia; eran hombres nada más quienes hacían ciencia, pero está muy bueno que ahora también se tome en cuenta a la mujer”, expresó.
“Marie Curie”, respondió con seguridad cuando le preguntaron sobre referentes científicos para compartir una conversación. “Fue la primera mujer muy importante para la ciencia. Es de verdad una inspiración”, aseguró.
Su interés por estas disciplinas también se refleja en sus planes a futuro. Aunque todavía no definió qué carrera seguirá, tiene inclinación por las ingenierías y la ingeniería nuclear aparece entre sus principales posibilidades. Incluso contempla la posibilidad de trasladarse a otra provincia para estudiar. Mientras tanto, disfruta de los experimentos y de las sorpresas que aparecen en cada práctica.
Una idea para Tucumán
Cuando le preguntaron qué le falta a la provincia, Sofía propuso un laboratorio público con cursos para jóvenes, abierto a todos y sin depender de una escuela. “Que sea algo público, que tenga un espacio para todos”, planteó. Aprender con experimentos, explicó, ayuda a que las cosas “se queden más grabadas” y a veces los resultados son “cosas que nunca te hubieras imaginado”.
Sofía reconoce que a veces cuesta encontrar compañeros de su edad con intereses científicos similares. Sin embargo, las olimpíadas le permitieron conocer a otros estudiantes que comparten su curiosidad y con quienes pudo establecer vínculos. Por eso, cuando piensa en su próximo viaje, las expectativas van más allá de los resultados. “Me encantaría conocer gente de otros países, hacer nuevos amigos y aprender de ellos”, comentó.
En Cartago la esperan tres exámenes, cinco compañeros argentinos y chicos de otros países con su misma curiosidad. En noviembre, Sofía llevará esa curiosidad hasta Costa Rica. Allí tendrá la oportunidad de compartir sus conocimientos con jóvenes de toda Iberoamérica y representar a su provincia y a su país. Su objetivo está claro: “Tratar de representar a la Argentina de la mejor manera posible y disfrutar”.