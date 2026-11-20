Sofía Valko, de 16 años, sostiene un Matraz de Erlenmeyer con líquido transparente. Lo agita y, de repente, el contenido se vuelve rosa. Sus ojos siguen el cambio con atención y fascinación que contagian. Por un segundo, parece que solo ella existe en el laboratorio del Colegio del Sol, donde asiste desde jardín de infantes y donde descubrió su pasión por la ciencia. Después de meses de preparación y varias instancias de selección, la alumna tucumana de cuarto año consiguió un lugar entre los seis integrantes de la delegación nacional que viajará a las Olimpíadas Iberoamericanas de Ciencias Junior en Cartago, Costa Rica. Además, será la única mujer del equipo.