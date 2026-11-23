Según el New York Times, la decisión del regreso de Huang se produce después de que el presidente norteamericano Donald Trump ejerciera presión sobre Nvidia para restituir a su aliado en el cargo. Tras el anuncio, Trump celebró la medida en redes sociales calificándola de correcta y apropiada, afirmando que el fiscal general confirmó que el gobierno no posee pruebas de que Huang haya incurrido en algún conflicto ilegal, aunque instó a la compañía a continuar con su investigación interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación.