No atiendas: las llamadas desde estos cinco prefijos podrían terminar en una estafa

Resumen para apurados
- Ciberdelincuentes usan WhatsApp con prefijos de Tanzania, Sudán, Birmania, Samoa y Sudáfrica para engañar a usuarios y robarles datos bancarios o dinero mediante phishing.
- El fraude opera mediante falsas ofertas de empleo, premios inexistentes o alertas bancarias que inducen a las víctimas a brindar datos confidenciales o hacer transferencias.
- Reconocer y desestimar llamadas o mensajes de números desconocidos resulta clave para evitar el robo de identidad y pérdidas financieras ante el aumento del cibercrimen.
WhatsApp es le medio preferido por ciberdelincuentes para contactar a sus víctimas. Un patrón común en los casos de phishing a través de esta plataforma es la presencia de números telefónicos con prefijos internacionales inusuales. Identificar y evitar estos prefijos puede ser crucial para protegerse de fraudes y amenazas a la seguridad.
Cuáles y de dónde son los prefijos más peligrosos de WhatsApp
+255 de Tanzania
Los estafadores utilizan este prefijo para ofrecer falsos empleos. Los usuarios reciben mensajes de un número desconocido con prefijo de Tanzania (+255), vinculado a un perfil llamado Vanessa Russell, con la descripción "Belleza, cosmética y cuidado personal". Durante la comunicación, la persona se identifica como Ayesha del Departamento de Recursos Humanos de Google Maps, ofreciendo un trabajo con atractivas ganancias, lo que es una señal de alerta.
+249 de Sudán
Este prefijo es usado para ofrecer falsas oportunidades de empleo en nombre de YouTube, prometiendo significativas ganancias simplemente al hacer clic en enlaces proporcionados. La estafa comienza a través de WhatsApp desde un número con prefijo de Sudán (+249).
+95 de Birmania
Las estafas con este prefijo inician con mensajes como “Hola, mi nombre es Isabel. ¿Puedo tener unos minutos de tu tiempo?”. El delincuente guía a la víctima a seguir una serie de pasos bajo la promesa de un beneficio económico.
+685 de Samoa Occidental
Este prefijo está asociado con falsas loterías y premios. Los mensajes prometen premios y solicitan a la víctima que pague impuestos de envío, una estafa diseñada para robar dinero sin ofrecer ningún premio real.
+27 de Sudáfrica
Mensajes de este prefijo suelen comenzar con un simple "Hola" o falsos mensajes de bancos solicitando información confidencial. Es crucial recordar que los bancos nunca solicitan contraseñas ni datos bancarios por WhatsApp.
Qué es Phishing
El phishing es una técnica de fraude donde los ciberdelincuentes intentan obtener información personal y confidencial, como contraseñas y números de tarjetas de crédito.
En WhatsApp, el phishing implica el envío de mensajes que parecen provenir de fuentes confiables para engañar a los usuarios y robar su información.
Formas comunes de phishing en WhatsApp:
Falsos enlaces a sitios web: dirigen a sitios web falsos diseñados para robar información.
Ofertas de empleo falsas: prometen trabajos atractivos y piden datos personales o clics en enlaces maliciosos.
Falsas notificaciones de seguridad: alertan sobre problemas de seguridad y solicitan información para “verificar” la cuenta.
Falsos premios y sorteos: notifican sobre supuestos premios, solicitando datos personales o pagos para reclamarlos.
Cómo evitar caer en casos de phishing
Verifica la autenticidad de los remitentes: antes de hacer clic en enlaces o compartir información personal.
No proporciones información confidencial: como contraseñas o números de tarjetas de crédito a través de mensajes no solicitados.
Configura la verificación en dos pasos: y mantén actualizados tanto WhatsApp como el sistema operativo.