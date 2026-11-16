No atiendas: las llamadas desde estos cinco prefijos podrían terminar en una estafa

Los estafadores utilizan este prefijo para ofrecer falsos empleos. Los usuarios reciben mensajes de un número desconocido con prefijo de Tanzania (+255), vinculado a un perfil llamado Vanessa Russell, con la descripción "Belleza, cosmética y cuidado personal". Durante la comunicación, la persona se identifica como Ayesha del Departamento de Recursos Humanos de Google Maps, ofreciendo un trabajo con atractivas ganancias, lo que es una señal de alerta.