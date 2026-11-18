Dilin Wu, estratega de investigación de Pepperstone, dijo a la AFP que todavía se desconoce “qué motivó la decisión de detener los envíos”. Sin embargo, consideró que “sin duda parece que Nvidia intenta trazar una línea más clara en torno a su negocio en China y tranquilizar a los reguladores de que el cumplimiento normativo es lo primero”.