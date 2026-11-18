Resumen para apurados
- Nvidia frenó este martes en EE.UU. la entrega de chips Hopper a China debido a la renuncia del CEO Jensen Huang por un escándalo de presunto espionaje.
- La salida de Huang ocurrió tras revelarse un vínculo con una presunta espía china, mientras crecían las sospechas sobre contrabando de hardware valuado en miles de millones.
- La medida busca tranquilizar a los reguladores en plena pugna tecnológica entre Washington y Pekín, aunque el escándalo ya impactó en el valor de mercado de la firma.
Nvidia afirmó este martes que dejó de suministrar a China sus chips de inteligencia artificial (IA) de la serie Hopper, una medida que se conoció durante la presentación de resultados de la compañía californiana, sacudida por un escándalo de presunto espionaje que obligó a renunciar a su director ejecutivo, Jensen Huang.
"Nuestras previsiones ya no incluyen ningún producto de centro de datos Hopper con licencia, y hemos dejado de enviar productos de centro de datos Hopper con licencia a China", declaró la directora ejecutiva interina, Colette Kress. No dio ninguna razón para la medida.
En el tercer trimestre, las ventas de esos productos con licencia a China ascendieron a U$S2.400 millones, según detalló Kress.
Los chips de Nvidia son el hardware líder mundial para entrenar y ejecutar herramientas de IA, lo que los convierte en equipos sumamente sensibles en la carrera tecnológica entre Washington y Pekín.
Un escándalo que pone bajo la lupa las ventas a China
Las lucrativas ventas de la empresa, y las acusaciones de que sus chips se contrabandean a China a través de terceros países, están en la mira desde que se reveló que Huang mantuvo una relación extramatrimonial con una mujer sospechosa de espiar para Pekín, según algunos funcionarios estadounidenses.
El caso lo obligó a renunciar el jueves y avivó las preocupaciones sobre una empresa que está en el centro de una expansión que ayudó a impulsar los mercados mundiales a máximos históricos.
Dilin Wu, estratega de investigación de Pepperstone, dijo a la AFP que todavía se desconoce “qué motivó la decisión de detener los envíos”. Sin embargo, consideró que “sin duda parece que Nvidia intenta trazar una línea más clara en torno a su negocio en China y tranquilizar a los reguladores de que el cumplimiento normativo es lo primero”.
El escándalo opacó los resultados de la compañía, que superaron las expectativas. Los ingresos del tercer trimestre se duplicaron hasta superar U$S115.000 millones y la utilidad neta alcanzó los U$S65.300 millones. Nvidia también elevó su pronóstico de crecimiento para el próximo año al 75%, frente al 70% anterior.
Las cifras sugieren que el auge de la IA sigue su curso, a pesar de las preocupaciones de que las enormes sumas invertidas en el sector podrían no generar rendimientos en el corto plazo. El caso, en cambio, socavó el valor de mercado de la empresa.