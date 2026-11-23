El impacto de la alerta amarilla en Córdoba

Una de las provincias más afectadas por los fenómenos extremos es Córdoba, donde la advertencia abarca desde el noreste hasta casi todo el sur y el área serrana. Los departamentos alcanzados son San Justo, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Punilla y Juárez Celman, además de los sectores bajos de Colón, Totoral, Río Cuarto, Calamuchita y Santa María. El aviso también incluye a las áreas serranas de Colón, Ischilín, Santa María, Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier. En gran parte de estas localidades se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, cifras que pueden ser superadas de forma puntual durante todo el día.