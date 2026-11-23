Alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo: cuáles son las seis provincias afectadas este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas para la región central, mientras que la Patagonia enfrentará fuertes vientos. Conocé qué provincias y departamentos están bajo alerta este lunes y cómo evolucionará el tiempo hora por hora.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este lunes una alerta amarilla por tormentas severas, granizo y ráfagas de 90 km/h en seis provincias del centro y sur del país.
- Córdoba, San Luis, Mendoza y La Rioja prevén lluvias de hasta 70 mm y actividad eléctrica, mientras que en Chubut y Santa Cruz rigen alertas por fuertes vientos.
- El organismo advirtió que el temporal causará interrupciones en la rutina diaria y podría ocasionar daños materiales en las regiones advertidas.
Las tormentas y abundantes lluvias se trasladaron al centro del país, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este tipo de eventos causará interrupciones en las actividades cotidianas y podría provocar daños. De acuerdo con el organismo meteorológico, un perímetro que comprende la parte central y oeste del mapa se encuentra advertido por las precipitaciones, la actividad eléctrica, las ráfagas y la posible caída de granizo, mientras que el sur del país será afectado por una alerta de nivel amarillo por vientos.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN informó que rige el aviso amarillo en cuatro provincias por tormentas y en otras dos por vientos y ráfagas intensas. Según la entidad dependiente del Ministerio de Defensa, la región comprendida por la advertencia abarca a Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis, donde se esperan fenómenos que puedan generar un cambio en la normalidad de la rutina.
El impacto de la alerta amarilla en Córdoba
Una de las provincias más afectadas por los fenómenos extremos es Córdoba, donde la advertencia abarca desde el noreste hasta casi todo el sur y el área serrana. Los departamentos alcanzados son San Justo, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Punilla y Juárez Celman, además de los sectores bajos de Colón, Totoral, Río Cuarto, Calamuchita y Santa María. El aviso también incluye a las áreas serranas de Colón, Ischilín, Santa María, Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier. En gran parte de estas localidades se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, cifras que pueden ser superadas de forma puntual durante todo el día.
Por su parte, en la zona baja de Cruz del Eje y la zona baja de Minas, también en territorio cordobés, el fenómeno se mantendrá desde la mañana hasta el anochecer con valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, los cuales podrían superarse de manera local en horas nocturnas de este lunes.
Alertas por tormentas en San Luis, La Rioja y Mendoza
En la provincia de San Luis, la inestabilidad marcará el ritmo de toda la jornada. En los sectores serranos de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín, así como en las áreas bajas de Chacabuco, Junín y Libertador General San Martín, se prevén tormentas desde la mañana hasta la noche con precipitaciones abundantes, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros.
Este mismo pronóstico de tormentas aisladas y caída de agua de entre 20 y 40 milímetros se replicará en el resto del territorio puntano, aunque con variaciones horarias: en las zonas bajas de Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón los fenómenos se concentrarán entre las 6 y las 18 horas, mientras que en el departamento Gobernador Dupuy y las áreas bajas de Coronel Pringles y General Pedernera las lluvias intensas en cortos períodos estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica y ráfagas.
Pronóstico para el oeste y el norte de Cuyo
Hacia el oeste, en la provincia de Mendoza, la advertencia alcanza a los departamentos de La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa y el este de Las Heras. Allí se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros que podrán ser superados de manera puntual durante la mañana de este lunes.
En tanto, en el sur de La Rioja, específicamente en los departamentos de Chamical, General Belgrano y General Ocampo, las tormentas llegarán durante la noche, entre las 18 y las 00 horas. En este sector se aguardan lluvias fuertes y tormentas aisladas acompañadas por caída de granizo ocasional, ráfagas intensas y acumulados de entre 20 y 40 milímetros.
Alerta por vientos intensos en la Patagonia
Por último, el mapa del organismo meteorológico muestra un segundo frente de alerta amarilla en el extremo sur del país, abarcando el sur de Chubut y gran parte de Santa Cruz. En territorio chubutense, la advertencia rige para la Meseta de Río Senguer, Meseta de Escalante, Sarmiento y el sudoeste de Florentino Ameghino. En Santa Cruz, el aviso comprende la Costa de Deseado y las mesetas de Deseado, Magallanes, Lago Buenos Aires y Río Chico. Toda esta región será afectada por vientos del oeste o sudoeste con velocidades de entre 40 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.