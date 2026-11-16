Martes y miércoles: el ciclón gana fuerza en el Atlántico y golpea el NEA

Para el martes 17, el foco de las tormentas severas se trasladará de lleno hacia el noreste argentino, el Litoral y el territorio bonaerense. Durante la madrugada y la mañana se registrarán nuevos episodios de lluvia sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acompañados por el avance de aire más fresco desde el sur que hará descender las temperaturas por debajo de los 30 °C en el centro del país y hasta los 15 °C o 21 °C en el noreste patagónico. Sin embargo, la mayor inquietud estará puesta en el norte de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, donde rige la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fenómenos severos con ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y acumulados de hasta 70 milímetros, un volumen crítico para la cuenca del río Paraná, que ya arrastra una marcada onda de crecida bajo los efectos de El Niño.