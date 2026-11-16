Alerta por un ciclón extratropical en Argentina: qué provincias podrían recibir hasta 200 milímetros de lluvia
Un ciclón extratropical provocará una semana de extrema inestabilidad entre este lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, con acumulados de hasta 200 milímetros. El fenómeno generará un marcado contraste térmico, ráfagas intensas en el centro del país y un escenario crítico para las zonas ribereñas del río Paraná.
Resumen para apurados
- Un ciclón extratropical causará lluvias de hasta 200 mm entre el 16 y 20 de noviembre en el noreste y centro de Argentina debido a un profundo choque de masas de aire.
- El sistema cruzará la Patagonia hacia el Atlántico, donde se profundizará generando vientos intensos y tormentas persistentes en regiones que ya sufren saturación hídrica.
- El fenómeno agravará la crecida del río Paraná y arroyos locales, elevando el riesgo de inundaciones y nuevas evacuaciones en comunidades vulnerables del NEA y el Litoral.
Al final de la semana del 16 de noviembre, los acumulados de lluvia en la Argentina podrían alcanzar registros cercanos a los 200 milímetros tan solo en el noreste del país. Una semana de lluvias y tormentas frecuentes marcará la sucesión de los días entre el lunes y el viernes debido al ingreso de un ciclón que favorecerá episodios de precipitación y dejará severos niveles de agua caída en regiones específicas.
Mientras rige la alerta naranja y amarilla por tormentas para gran parte de la Argentina, las advertencias del pronóstico se extienden más allá del lunes para anticipar que, hasta el final de la tercera semana de noviembre, los acumulados serán severos en el país. La principal preocupación se concentra en el Noreste y el Litoral, donde las lluvias podrían complicar la situación de las poblaciones próximas al Paraná, en una región con suelos ya saturados por las precipitaciones incesantes y arroyos por demás crecidos.
Del 16 al 20 de noviembre, la frecuencia de lluvias en la Argentina se intensificará con episodios por encima del promedio, destacándose picos en torno a los 200 milímetros. El motor detrás de este escenario de inestabilidad persistente será la formación y el desplazamiento de un ciclón extratropical, un fenómeno meteorológico que suele generar alarma cada vez que se menciona en los pronósticos, pero que responde a una dinámica atmosférica habitual en nuestras latitudes.
Qué es un ciclón y cómo actúa en el país
En meteorología, el término ciclón define a una extensa zona donde la presión atmosférica es más baja que en su entorno, lo que provoca que los vientos giren de manera organizada alrededor de un punto central —en el hemisferio sur, este giro ocurre en el sentido de las agujas del reloj—. A diferencia de los huracanes o tifones, que son ciclones tropicales que nacen sobre océanos cálidos, el sistema que afectará esta semana a la región es de carácter extratropical: se desarrolla en latitudes medias y obtiene su energía del choque entre masas de aire frío y otras de aire cálido y húmedo.
En este caso, el centro de baja presión iniciará su recorrido atravesando el norte de la Patagonia a comienzos de la semana para luego desplazarse y profundizarse sobre las aguas del océano Atlántico, al este de la provincia de Buenos Aires. Desde esa posición, funcionará como una bomba de inestabilidad que impulsará ráfagas de viento sobre la costa y el centro del país, mientras alimenta de humedad y tormentas recurrentes al norte argentino.
El comienzo de la semana: calor extremo e inestabilidad en medio país
De acuerdo con la evaluación de Meteored, el lunes 16 marcará el punto de partida de esta seguidilla bajo el dominio de las bajas presiones y la abundante humedad disponible. Durante la primera jornada, el sistema atravesará el norte patagónico dejando acumulados de hasta 50 milímetros entre Neuquén, el sur de Río Negro y el norte de Chubut, luego de una tarde con marcas térmicas que treparán hasta los 30 °C. En paralelo, el norte argentino experimentará temperaturas sofocantes cercanas a los 40 °C en el oeste de Formosa y Chaco, y en el este de Salta y Jujuy, mientras el Litoral rondará los 35 °C. Ese contraste térmico disparará alertas por tormentas localmente fuertes en Cuyo, la franja central y el noroeste, abarcando a Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, el oeste de Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y gran parte de la provincia de Buenos Aires.
Martes y miércoles: el ciclón gana fuerza en el Atlántico y golpea el NEA
Para el martes 17, el foco de las tormentas severas se trasladará de lleno hacia el noreste argentino, el Litoral y el territorio bonaerense. Durante la madrugada y la mañana se registrarán nuevos episodios de lluvia sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acompañados por el avance de aire más fresco desde el sur que hará descender las temperaturas por debajo de los 30 °C en el centro del país y hasta los 15 °C o 21 °C en el noreste patagónico. Sin embargo, la mayor inquietud estará puesta en el norte de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, donde rige la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fenómenos severos con ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y acumulados de hasta 70 milímetros, un volumen crítico para la cuenca del río Paraná, que ya arrastra una marcada onda de crecida bajo los efectos de El Niño.
El miércoles 18 será el día clave en la evolución del fenómeno, ya que el centro de baja presión terminará de instalarse como ciclón sobre el Atlántico, al este de Buenos Aires. Esta ubicación regenerará las lluvias en el noreste de Chubut, las costas de Río Negro y el sur bonaerense, además de provocar fuertes ráfagas de viento del sector sudoeste que alcanzarán los 60 km/h en la provincia de Buenos Aires y superarán los 50 km/h entre la tarde y la noche en el AMBA. Al mismo tiempo, las bandas de inestabilidad asociadas al sistema volverán a descargar más de 60 milímetros en apenas 24 horas sobre el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa, y el oeste de Corrientes, con tormentas localmente fuertes también en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.
Hacia el cierre de la semana: persistencia de tormentas y suelos al límite
Lejos de disiparse rápidamente, la inestabilidad se prolongará durante el jueves 19 y el viernes 20. El jueves comenzará con chaparrones en Cuyo, La Pampa y Córdoba, pero hacia la tarde y la noche las tormentas volverán a intensificarse con fuerza sobre Corrientes, Chaco y el norte santafesino, donde los modelos meteorológicos estiman otros 50 a 60 milímetros que podrían superarse de forma puntual.
Finalmente, el viernes 20 cerrará la semana laboral con un nuevo pulso de precipitaciones sobre el sur, centro y este bonaerense —con registros de hasta 25 milímetros— y otra jornada de tormentas fuertes en Tucumán y Córdoba. En el noreste, el castigo hídrico alcanzará su punto máximo: el este de Chaco, Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones enfrentarán temporales localmente severos con picos adicionales de hasta 80 milímetros. De confirmarse estas proyecciones, la suma de toda la semana superará ampliamente los 180 a 200 milímetros en el NEA y el Litoral, agravando el panorama en zonas ribereñas donde los arroyos desbordados y los suelos saturados ya obligaron a evacuar a miles de habitantes en los últimos días.