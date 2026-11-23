Salta también presentará una particularidad normativa en la contienda del próximo año: después de dos décadas, volverán a utilizarse las listas colectoras. La ley, ratificada por la Justicia provincial, establece que la fórmula ejecutiva continuará eligiéndose mediante el voto directo y por simple mayoría de sufragios. No obstante, introduzca un esquema de acumulación de votos internos para los cargos legislativos y municipales: dentro de las alianzas que compitan con múltiples listas, los sufragios obtenidos por las distintas nóminas se sumarán a favor del candidato más votado dentro de ese mismo espacio político.