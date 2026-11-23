Elecciones 2027 en el norte argentino: desdoblamiento mayoritario, excepciones y un calendario electoral fragmentado
El escenario político de las provincias del norte del país va tomando forma con las confirmaciones que se toman en los distintos distritos. Salta definirá su rumbo provincial una semana después que Tucumán.
Resumen para apurados
- Según reportó Nahuel Toledo, provincias del norte argentino fijaron fechas separadas de la nacional para sus elecciones de 2027, priorizando agendas locales ante la contienda federal.
- Tucumán votará el 9 de mayo y Salta el 16 con listas colectoras; Jujuy, Chaco y Misiones también desdoblarán, mientras Catamarca unificará comicios para reducir el gasto público.
- La fragmentación electoral regional dispersará las decisiones ciudadanas y pondrá a prueba el peso de los oficialismos locales antes de los comicios presidenciales de 2027.
Con el correr de los días, el escenario político del norte argentino va tomando forma y se encamina hacia un 2027 marcado por la fragmentación de sus calendarios electorales.
Dentro del bloque norteño se destacó Tucumán, que se convirtió en la primera jurisdicción en poner fecha a la contienda. La provincia fijó sus elecciones locales para el 9 de mayo de 2027, por lo que será el primer distrito de la región en definir su rumbo político y sellar el desdoblamiento respecto de los comicios presidenciales.
En esta misma línea avanzó Salta. En la última semana, el gobernador Gustavo Sáenz emitió la convocatoria para que los salteños asistierán a las urnas el 16 de mayo, apenas una semana después de Tucumán. Bajo el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), la provincia elegirá una fórmula de gobernador y vicegobernador, 60 intendentes y renovará la mitad de ambas cámaras legislativas.
Salta también presentará una particularidad normativa en la contienda del próximo año: después de dos décadas, volverán a utilizarse las listas colectoras. La ley, ratificada por la Justicia provincial, establece que la fórmula ejecutiva continuará eligiéndose mediante el voto directo y por simple mayoría de sufragios. No obstante, introduzca un esquema de acumulación de votos internos para los cargos legislativos y municipales: dentro de las alianzas que compitan con múltiples listas, los sufragios obtenidos por las distintas nóminas se sumarán a favor del candidato más votado dentro de ese mismo espacio político.
Fechas en danza
En Jujuy, la gestión de Carlos Sadir ya adelantó su voluntad de desdoblar el calendario electoral para que la definición provincial sea anterior a la contienda nacional. Sin embargo, aún resta oficializar el cronograma y definir el día exacto en el que los jujeños acudirán a las urnas.
En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua también tiene decidido concretar el desdoblamiento y, aunque no hay confirmación oficial, junio se perfila como el mes elegido. “Misiones sí o sí va a desdoblar las elecciones porque esto lo recalca siempre el gobernador; nosotros no tenemos condicionamientos de ningún liderazgo o partido político nacional, trabajamos pura y exclusivamente por los misioneros”, afirmó recientemente a la prensa local el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori.
Chaco, por mandato de su Constitución provincial -vigente desde 1994-, los cargos provinciales y municipales deben elegirse en una fecha distinta a las presidenciales y dentro de los noventa días anteriores a la finalización de los mandatos. De este modo, el gobernador Leandro Zdero buscaría un nuevo período al frente del Ejecutivo en la segunda quincena de septiembre de 2027.
Ejecutivos intactos
Corrientes proyecta igualmente un escenario desdoblado para la renovación de bancas en la Legislatura provincial y los concejos deliberantes. El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que votarán en una fecha separada de la nacional y aprovechó la oportunidad para cuestionar el sistema de las PASO, abogando por acuerdos partidarios internos para definir candidaturas sin saturar el calendario ciudadano.
Un caso particular en la geografía del Norte Grande lo constituyen Corrientes y Santiago del Estero, ya que serán las dos únicas provincias de la región que no elegirán gobernador en 2027. Esto se debe a que ambas jurisdicciones atravesaron procesos ejecutivos recientes en los que los oficialismos retuvieron el poder, manteniendo sus mandatos desfasados del resto del país.
Guiño a Nación
A diferencia de la mayoría de sus jurisdicciones vecinas, Catamarca resolvió unificar totalmente sus comicios. El gobernador Raúl Jalil anunció formalmente que las autoridades provinciales se elegirán el mismo día que las nacionales, fundamentando su postura en la necesidad de evitar la duplicación del gasto público y priorizar la inversión en viviendas, rutas, escuelas e infraestructura sanitaria.
Otras provincias del mapa norteño mantienen posturas más cautas respecto de las definiciones formales. Formosa aún no cuenta con un decreto de convocatoria ni con una fecha definida por parte del Poder Ejecutivo, manteniéndose expectante frente a las configuraciones que adoptan el escenario político nacional.
Del mismo modo, La Rioja tampoco ha oficializado hasta el momento el día en que desplegará su cronograma electoral para 2027. Las deliberaciones en esta provincia continúan abiertas dentro de la cúpula oficialista antes de emitir los decretos correspondientes.