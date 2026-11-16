Resumen para apurados
- Según informó el medio, el gobernador Gustavo Sáenz convocó a elecciones en Salta para el 16 de mayo de 2027, separando el debate provincial del comicio presidencial de octubre.
- El decreto 762 establece el uso de Boleta Única Electrónica y elimina las PASO locales, en línea con decisiones similares ya adoptadas por las provincias de Neuquén y Tucumán.
- El desdoblamiento busca evaluar la gestión local sin sesgo nacional y obligará a las distintas fuerzas políticas a definir alianzas en escenarios electorales fragmentados.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, oficializó este lunes el desdoblamiento de las elecciones provinciales y convocó a votar el 16 de mayo de 2027. De esta manera, los salteños elegirán a sus autoridades más de cinco meses antes de las elecciones presidenciales, previstas para el 24 de octubre.
La convocatoria quedó establecida mediante el decreto 762 y comprende la renovación de gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales. Los comicios se realizarán con el sistema de Boleta Única Electrónica y sin elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Además de la fórmula gubernamental, se pondrán en juego 11 bancas del Senado provincial y 30 de la Cámara de Diputados. También se elegirán 60 intendentes y 222 concejales. En Rivadavia Banda Sur, los votantes deberán elegir convencionales constituyentes municipales que tendrán a su cargo la redacción de una nueva Carta Orgánica.
La decisión de Sáenz se suma a una tendencia entre los gobernadores que buscan separar las discusiones provinciales de la competencia presidencial. El objetivo es que la evaluación de las gestiones locales no quede condicionada por la disputa nacional. Para La Libertad Avanza y los partidos opositores, el desdoblamiento también implica el desafío de organizar alianzas y candidaturas en distintos escenarios electorales a lo largo de 2027.
Qué provincias ya definieron sus elecciones para 2027
Salta se suma a Neuquén y Tucumán, que ya confirmaron sus respectivos calendarios electorales.
Neuquén será el primer distrito en abrir la agenda electoral: votará el 14 de febrero, de acuerdo con el decreto 1860 firmado por el gobernador Rolando Figueroa. Además de elegir gobernador, los neuquinos renovarán las 35 bancas de la Legislatura y autoridades municipales. Será la primera prueba electoral de 2027 para el espacio político que conduce Javier Milei.
En Tucumán, en tanto, las elecciones provinciales y municipales se realizarán el 9 de mayo, una semana antes que en Salta. El gobernador Osvaldo Jaldo oficializó la convocatoria y sostuvo que la fecha responde a la tradición electoral tucumana y no constituye un adelantamiento.
En Santa Fe, el mandatario Maximiliano Pullaro analiza realizar las PASO el 18 de abril y las elecciones generales el 13 de junio, aunque todavía debe oficializar el cronograma. Catamarca, por su parte, mantendrá sus comicios junto con las presidenciales, según confirmó el gobernador Raúl Jalil.
Los distritos que todavía deben definir sus fechas
Otros gobernadores también evalúan separar las elecciones locales de las nacionales, aunque todavía no establecieron un calendario definitivo.
Misiones analiza votar entre abril y mayo, mientras que Córdoba estudia distintas alternativas dentro de ese mismo período, incluso desde marzo. Chubut, Río Negro y Chaco también anticiparon que desdoblarán sus comicios, pero aún no precisaron las fechas.
Mendoza y Jujuy, por su parte, se encaminan hacia calendarios electorales propios.
En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof deberá resolver si repetirá el desdoblamiento que aplicó en 2025. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, gana terreno la posibilidad de unificar las elecciones locales con las presidenciales, aunque el jefe de Gobierno, Jorge Macri, todavía no confirmó qué decisión tomará.