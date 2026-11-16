La decisión de Sáenz se suma a una tendencia entre los gobernadores que buscan separar las discusiones provinciales de la competencia presidencial. El objetivo es que la evaluación de las gestiones locales no quede condicionada por la disputa nacional. Para La Libertad Avanza y los partidos opositores, el desdoblamiento también implica el desafío de organizar alianzas y candidaturas en distintos escenarios electorales a lo largo de 2027.