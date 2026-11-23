OpiniónCartas de lectores Cartas de lectores: justicia social Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Redacción LA GACETA 23 Noviembre 2026 Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular El boom del fútbol amateur: por qué cada vez más adultos eligen volver a las canchas La lección de los 33 mineros de Atacama en tiempos de inteligencia artificial y apagones digitales El peligroso negocio de las fiestas clandestinas Cartas de lectores: ¿la tercera edad está mejor que antes? Cartas de lectores: justicia social Ranking notas premium El tucumano que fue a Mendoza con una idea, se quedó por amor y fundó la mejor bodega del mundo Cartas de lectores: que no se escape la tortuga Cartas de lectores: “gaceteros” y “gaceteras” Cartas de lectores: higiene mental Cartas de lectores: escribir a mano, una habilidad que se cultiva