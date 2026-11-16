Política

Uno por uno: los 109 partidos habilitados para las elecciones del 9 de mayo en Tucumán

La Junta Electoral Provincial difundió el listado de las agrupaciones que serán parte de la contienda.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL. El órgano de contralor tiene su sede en calle La Madrid al 600. Foto de archivo
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL. El órgano de contralor tiene su sede en calle La Madrid al 600. Foto de archivo
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Junta Electoral de Tucumán habilitó a 109 partidos políticos para competir el 9 de mayo en la renovación de 347 cargos públicos provinciales.
  • La nómina oficial incluye 30 partidos de distrito y 79 provinciales, marcando el cumplimiento del primer plazo fijado por el cronograma electoral provincial.
  • El escenario abre paso a la negociación de alianzas, frentes y acoples electorales que terminarán de definir la conformación final de las boletas de sufragio.
Resumen generado con IA

La Junta Electoral de Tucumán (JEP), presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, e integrada por el Ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, y el Ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro, difundió el listado de los 109 los partidos políticos que están legalmente habilitados para participar en las elecciones provinciales convocadas para el 9 de mayo de 2027.

En esos comicios, en Tucumán se elegirá gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes municipales, concejales y comisionados comunales. En total, se renovarán 347 cargos en toda la provincia.

Con la confirmación de los partidos habilitados, se cumplió el primer plazo previsto en el cronograma electoral fijado por la JEP.

De todos modos, todavía restan otras instancias para determinar quiénes serán los partidos anotados para la contienda, quiénes estarán en las boletas y cómo se sellarán los acuerdos electorales -mediante frentes y acoples- con miras a la próxima contienda.

El listado de los 109 partidos habilitados por la JEP

Los 30 partidos de distrito

080 Partido de la Victoria

815 Partido Tercera Posición (P3P)

901 Partido Fuerza Republicana

819 Tucumán Avanza

839 Partido Somos Uno

838 Partido Fuerza Sindical

354 PRO – Propuesta Republicana

840 La Libertad Avanza

931 Partido del Frente Grande

920 Unión Cívica Radical

465 Partido del Trabajo y del Pueblo

919 Justicialista

966 Partido Cambia Tucumán (CT)

494 Partido del Trabajo y la Equidad

932 Partido Socialista

941 Frente del Pueblo Unido

844 Trabajo y Capacidad (TC)

818 CREO

823 Nueva Izquierda

469 KOLINA

448 Acuerdo Federal

929 Movimiento Libres del Sur

848 La Izquierda de los Trabajadores

849 Concertación FORJA

850 Política para la Clase Obrera

464 Partido Solidario

493 Tucumán Innovador

808 Por la Justicia Social

173 Movimiento Socialista de los Trabajadores

837 Partido Corriente de Pensamiento Bonaerense (CO.PE.BO.)

Los 79 partidos provinciales

085 Cambiemos

311 Militancia Territorial

098 Tercer Milenio

325 Construcción Ciudadana para la Inclusión

826 Avance y Progreso Social

820 Partido HACER

088 Movimiento de Integración Federal (MIF)

326 Juntos Podemos

390 Valores para Tucumán

217 Partido 7 de Mayo

248 Nuevo Espacio Popular

391 Movimiento Popular de la Militancia

210 Camino a la Lealtad

278 Proyecto K

110 Partido de la Justicia y la Victoria

463 Convicción y Compromiso

118 Crece Tucumán

821 Tucumán para la Victoria

822 Partido La Nueva Fuerza del Este

972 Movimiento Independiente

846 Ocuparse

827 Partido Unidos por un Movimiento Activo

452 Nueva Organización Social

227 Lealtad Participativa

256 Tucumán en Positivo

277 Movimiento Ergisto

269 Partido Frente Solidario Laborista

220 Compromiso Tucumán

969 Propuesta Ciudadana

995 Partido Propuesta Popular

338 Militancia Popular

162 Proyecto Popular

149 Corriente Popular

847 Nuevas Ideas

081 Movimiento de Integración Comunitaria

324 Del Bicentenario

845 Lealtad, Esperanza y Responsabilidad

247 Frente Provincial

268 Encuentro por la Renovación

116 Ley y Orden

828 Restauración Social

447 Desempleados Unidos

393 De las Ciudades en Acción

449 Juntos y Organizados para la Victoria

807 Renovación Compromiso Lealtad

069 Participación Cívica

301 Compromiso con el Pueblo

255 Ciudadanos contra la Corrupción

446 Unión y Progreso Social

212 Movimiento Republicano

214 Nueva Fuerza

267 Unidad Ciudadana

239 Movimiento de Inclusión y Organización (M.I.O.)

095 Movimiento Popular y Federal

112 Movimiento de Afirmación Popular

155 Discapacitados, Desocupados y Discriminados (3D)

660 Movimiento de Unidad Popular

004 De los Trabajadores

083 Convergencia de Bases para la Victoria

003 Acción Regional

430 Tucumán para Todos

814 Movimiento de la Patria Grande

184 Partido Crecer para la Victoria

058 Comunidad en Organización

158 Activar Frente de la Lealtad

359 Partido de la Renovación y la Dignidad

219 Nos Une el Cambio

450 Compromiso Ciudadano Independiente

151 Movimiento de Unidad y Cambio

824 Multiplicar Lealtad

809 Sigamos Avanzando

507 Podemos

261 Partido Popular Tucumán

810 Por la Seguridad Social

358 Justicia y Kompromiso

076 Nueva Generación

079 Viva la Ciudad

825 Proyecto Tucumán

078 La Marea Verde

Temas Edmundo JiménezWashington Navarro DávilaJunta Electoral Provincial Daniel Leiva
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