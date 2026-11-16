Uno por uno: los 109 partidos habilitados para las elecciones del 9 de mayo en Tucumán

Resumen para apurados
- La Junta Electoral de Tucumán habilitó a 109 partidos políticos para competir el 9 de mayo en la renovación de 347 cargos públicos provinciales.
- La nómina oficial incluye 30 partidos de distrito y 79 provinciales, marcando el cumplimiento del primer plazo fijado por el cronograma electoral provincial.
- El escenario abre paso a la negociación de alianzas, frentes y acoples electorales que terminarán de definir la conformación final de las boletas de sufragio.
La Junta Electoral de Tucumán (JEP), presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, e integrada por el Ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, y el Ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro, difundió el listado de los 109 los partidos políticos que están legalmente habilitados para participar en las elecciones provinciales convocadas para el 9 de mayo de 2027.
En esos comicios, en Tucumán se elegirá gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes municipales, concejales y comisionados comunales. En total, se renovarán 347 cargos en toda la provincia.
Con la confirmación de los partidos habilitados, se cumplió el primer plazo previsto en el cronograma electoral fijado por la JEP.
De todos modos, todavía restan otras instancias para determinar quiénes serán los partidos anotados para la contienda, quiénes estarán en las boletas y cómo se sellarán los acuerdos electorales -mediante frentes y acoples- con miras a la próxima contienda.
El listado de los 109 partidos habilitados por la JEP
Los 30 partidos de distrito
080 Partido de la Victoria
815 Partido Tercera Posición (P3P)
901 Partido Fuerza Republicana
819 Tucumán Avanza
839 Partido Somos Uno
838 Partido Fuerza Sindical
354 PRO – Propuesta Republicana
840 La Libertad Avanza
931 Partido del Frente Grande
920 Unión Cívica Radical
465 Partido del Trabajo y del Pueblo
919 Justicialista
966 Partido Cambia Tucumán (CT)
494 Partido del Trabajo y la Equidad
932 Partido Socialista
941 Frente del Pueblo Unido
844 Trabajo y Capacidad (TC)
818 CREO
823 Nueva Izquierda
469 KOLINA
448 Acuerdo Federal
929 Movimiento Libres del Sur
848 La Izquierda de los Trabajadores
849 Concertación FORJA
850 Política para la Clase Obrera
464 Partido Solidario
493 Tucumán Innovador
808 Por la Justicia Social
173 Movimiento Socialista de los Trabajadores
837 Partido Corriente de Pensamiento Bonaerense (CO.PE.BO.)
Los 79 partidos provinciales
085 Cambiemos
311 Militancia Territorial
098 Tercer Milenio
325 Construcción Ciudadana para la Inclusión
826 Avance y Progreso Social
820 Partido HACER
088 Movimiento de Integración Federal (MIF)
326 Juntos Podemos
390 Valores para Tucumán
217 Partido 7 de Mayo
248 Nuevo Espacio Popular
391 Movimiento Popular de la Militancia
210 Camino a la Lealtad
278 Proyecto K
110 Partido de la Justicia y la Victoria
463 Convicción y Compromiso
118 Crece Tucumán
821 Tucumán para la Victoria
822 Partido La Nueva Fuerza del Este
972 Movimiento Independiente
846 Ocuparse
827 Partido Unidos por un Movimiento Activo
452 Nueva Organización Social
227 Lealtad Participativa
256 Tucumán en Positivo
277 Movimiento Ergisto
269 Partido Frente Solidario Laborista
220 Compromiso Tucumán
969 Propuesta Ciudadana
995 Partido Propuesta Popular
338 Militancia Popular
162 Proyecto Popular
149 Corriente Popular
847 Nuevas Ideas
081 Movimiento de Integración Comunitaria
324 Del Bicentenario
845 Lealtad, Esperanza y Responsabilidad
247 Frente Provincial
268 Encuentro por la Renovación
116 Ley y Orden
828 Restauración Social
447 Desempleados Unidos
393 De las Ciudades en Acción
449 Juntos y Organizados para la Victoria
807 Renovación Compromiso Lealtad
069 Participación Cívica
301 Compromiso con el Pueblo
255 Ciudadanos contra la Corrupción
446 Unión y Progreso Social
212 Movimiento Republicano
214 Nueva Fuerza
267 Unidad Ciudadana
239 Movimiento de Inclusión y Organización (M.I.O.)
095 Movimiento Popular y Federal
112 Movimiento de Afirmación Popular
155 Discapacitados, Desocupados y Discriminados (3D)
660 Movimiento de Unidad Popular
004 De los Trabajadores
083 Convergencia de Bases para la Victoria
003 Acción Regional
430 Tucumán para Todos
814 Movimiento de la Patria Grande
184 Partido Crecer para la Victoria
058 Comunidad en Organización
158 Activar Frente de la Lealtad
359 Partido de la Renovación y la Dignidad
219 Nos Une el Cambio
450 Compromiso Ciudadano Independiente
151 Movimiento de Unidad y Cambio
824 Multiplicar Lealtad
809 Sigamos Avanzando
507 Podemos
261 Partido Popular Tucumán
810 Por la Seguridad Social
358 Justicia y Kompromiso
076 Nueva Generación
079 Viva la Ciudad
825 Proyecto Tucumán
078 La Marea Verde