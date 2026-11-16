Uno por uno: los 109 partidos habilitados para las elecciones del 9 de mayo en Tucumán

La Junta Electoral de Tucumán (JEP), presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, e integrada por el Ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, y el Ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro, difundió el listado de los 109 los partidos políticos que están legalmente habilitados para participar en las elecciones provinciales convocadas para el 9 de mayo de 2027.