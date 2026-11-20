“El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes”, sostuvo Torres al comunicar la convocatoria.