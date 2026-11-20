Resumen para apurados
- Según informó el gobierno local, el mandatario Ignacio Torres convocó a elecciones en Chubut para el 21 de marzo de 2027, con el fin de renovar cargos provinciales hasta 2031.
- Los comicios estrenarán el Código Electoral sancionado en 2024, que elimina las PASO e implementa la Boleta Única de Papel, paridad de género, debate obligatorio y Ficha Limpia.
- La reforma redefine la competencia partidaria y busca mayor transparencia institucional tras eliminar fueros y exigir a los partidos definir sus candidatos de manera interna.
Chubut puso fecha a sus elecciones provinciales de 2027. El gobernador Ignacio Torres firmó el decreto de convocatoria para el domingo 21 de marzo, jornada en la que los ciudadanos elegirán a las autoridades que conducirán la provincia hasta 2031.
En esos comicios se definirán los cargos de gobernador y vicegobernador, intendentes y diputados provinciales. Sin embargo, la votación tendrá un componente adicional: será la primera vez que se aplique el nuevo Código Electoral de Chubut, que introduce modificaciones en las reglas de competencia y selección de candidatos.
“El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes”, sostuvo Torres al comunicar la convocatoria.
Boleta Única de Papel y eliminación de las PASO: qué cambia en Chubut
El proceso electoral de marzo marcará el estreno del Código Electoral provincial, aprobado por la Legislatura en noviembre de 2024 con 25 votos afirmativos y uno negativo. Hasta ese momento, Chubut era la única jurisdicción del país que no tenía una legislación electoral propia de esas características.
Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de la Boleta Única de Papel, un mecanismo que se utilizará por primera vez en la provincia. La reforma también establece la paridad de género en las listas y crea una Secretaría Electoral permanente.
Otro de los cambios centrales es la supresión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). A partir de esta modificación, las fuerzas políticas tendrán que definir sus postulantes a través de los procedimientos internos que cada una establezca.
Además, la nueva normativa incorpora la obligatoriedad de realizar un debate entre los candidatos a gobernador, con el objetivo de que expongan sus proyectos y propuestas antes de la elección.
El nuevo esquema también contempla la aplicación de Ficha Limpia. Según establece la normativa, las personas que tengan condenas por delitos dolosos quedarán impedidas de competir por cargos electivos.
A estas disposiciones se suma la eliminación de los fueros que protegían a funcionarios, legisladores, magistrados y dirigentes sindicales. La reforma constitucional que habilitó ese cambio fue sometida a referéndum en octubre de 2025 y obtuvo el apoyo del 63,6% de los votos.