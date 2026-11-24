Resumen para apurados
- La UNT ofrece a sus estudiantes becas del 100% para asistir gratis al congreso tecnológico T-Connect 2026, el 25 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Tucumán.
- Los interesados deben anotarse mediante un formulario en el Instagram de @sedetec.unt. El evento reunirá a referentes de Google, el deporte y finanzas con paneles de debate.
- La iniciativa busca vincular a los estudiantes con la vanguardia tecnológica y fomentar redes de networking claves para su inserción laboral y el desarrollo productivo local.
Conseguir una entrada gratis para escuchar a especialistas de Google, emprendedores tecnológicos y deportistas de alto rendimiento será posible para estudiantes de la universidad pública. A través de una convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico de la UNT, se ofrecen becas del 100% para participar de T-Connect 2026.
El Congreso de Innovación y Tecnología, organizado por el Clúster Tecnológico de Tucumán, se realizará el próximo miércoles 25 de noviembre en el Palacio de los Deportes. La propuesta busca facilitar el acceso de la comunidad universitaria a uno de los encuentros tecnológicos y empresariales que tendrá Tucumán durante noviembre.
Cómo conseguir una beca para T-Connect 2026
El procedimiento tiene dos pasos:
- Seguir la cuenta de Instagram @sedetec.unt
- Completar el formulario de solicitud disponible en la descripción del perfil.
Las becas cubren el 100% del acceso al congreso. Sin embargo, la publicación no especifica cuál es la fecha límite para completar el formulario.
Qué se podrá conocer en el congreso de tecnología
T-Connect 2026 reunirá a seis referentes de distintas disciplinas para compartir experiencias sobre innovación, comunicación, finanzas digitales, deporte y creatividad.
Entre los invitados estará Gabriel Sleiman, profesional especializado en infraestructura tecnológica de Google; Mai Pistiner, divulgadora y especialista en comunicación y marca personal; y Manuel Beaudroit, fundador de la plataforma financiera belo.
También participará Victoria Sauze, integrante de Las Leonas; Santiago Siri, emprendedor y divulgador tecnológico; y Martín Duarte, fundador de Support Studio Music.
El encuentro incluirá paneles con empresarios y emprendedores tucumanos que compartirán sus experiencias en sectores como la ciencia, la gastronomía, los negocios digitales y la tecnología.
Además, después de las charlas habrá un espacio de networking, una instancia para conocer a otros participantes, intercambiar contactos y generar vínculos profesionales.
Cuándo y dónde será T-Connect 2026
El congreso se realizará el miércoles 25 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Las acreditaciones comenzarán a las 17, mientras que las conferencias y los paneles principales se desarrollarán entre las 18 y las 21. Luego, de 21 a 23, tendrá lugar el encuentro de networking empresarial.
La entrada general se comercializa a través del sitio oficial del evento: tconnect.clustertucuman.org.ar. Pero, para los estudiantes de la UNT, la convocatoria de la Secretaría es una alternativa para tener el acceso gratuito y participar de una jornada que conectará la formación universitaria con experiencias del mundo tecnológico y empresarial.
La solicitud de las becas se realiza desde el perfil de Instagram @sedetec.unt, donde está publicado el formulario correspondiente.