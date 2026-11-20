Resumen para apurados
- Legisladores presentaron un proyecto en Tucumán para eximir del costo de reconexión de EDET a familias vulnerables durante un año para aliviar sus gastos tras pagar deudas.
- La medida abarca a jubilados y beneficiarios sociales; EDET deberá restablecer la luz en 24 horas y los costos se cubrirán con el Fondo Provincial de Energía Eléctrica.
- De aprobarse, la ley busca proteger el acceso a un servicio esencial sin trasladar costos a otros usuarios, fijando sanciones a la distribuidora ante eventuales incumplimientos.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura busca aliviar los gastos de las familias que atraviesan dificultades económicas y necesitan recuperar el servicio eléctrico tras una interrupción por falta de pago. La iniciativa propone eximir durante un año a los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad socioeconómica de los cargos administrativos y operativos que cobra EDET por la reconexión.
La propuesta fue impulsada por el legislador Fredy Toscano y cuenta con el acompañamiento de Silvia Elías de Pérez, José Cano, Claudio Viña y Sergio Mansilla. El objetivo es evitar que, aun después de regularizar sus deudas, los hogares deban afrontar un costo adicional para recuperar un servicio esencial.
El beneficio alcanzaría a los titulares de suministros residenciales de tarifa 1 que acrediten determinadas condiciones socioeconómicas y estaría limitado a la vivienda única y permanente. La vigencia prevista es de un año, con posibilidad de prórroga por otro período igual.
Quiénes podrían acceder al beneficio
El proyecto contempla a los siguientes grupos de usuarios:
- Jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos.
- Beneficiarios de la Tarifa Social Eléctrica provincial.
- Hogares cuyos ingresos totales no superen el valor de la Canasta Básica Total establecida por el Indec.
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas y programas sociales nacionales o provinciales equivalentes.
Para facilitar el acceso, la iniciativa plantea la creación de un Padrón Digital Único que permita verificar automáticamente las condiciones de los beneficiarios mediante el cruce de información de organismos como Anses, Sintys, Renaper y dependencias provinciales.
De esta manera, los usuarios alcanzados no tendrían que realizar trámites presenciales ni gestiones previas para acceder a la exención. En caso de que todavía no figuren en el padrón por cuestiones de actualización administrativa, podrán acreditar su condición a través de documentación digital o presencial.
Reconexión en 24 horas
Otro de los puntos centrales del proyecto establece que EDET deberá restablecer el suministro eléctrico dentro de las 24 horas posteriores a la acreditación de la cancelación de la deuda o a la suscripción de un plan de facilidades de pago.
En esos casos, la empresa no podrá exigir el pago del cargo de reconexión a los usuarios que estén comprendidos en el beneficio.
La iniciativa, sin embargo, no contempla la eliminación de las deudas por consumo eléctrico. La obligación de pagar la energía utilizada y los compromisos asumidos mediante convenios de pago continuarán vigentes. La exención se aplicará exclusivamente a los cargos administrativos y operativos vinculados con la rehabilitación del servicio.
Cómo se financiaría y sanciones
El proyecto plantea que los costos de las reconexiones sean compensados a través del Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Tucumán o de los mecanismos regulatorios correspondientes, con el objetivo de evitar que esos gastos sean trasladados a las tarifas del resto de los usuarios.
Además, contempla sanciones para la empresa concesionaria en caso de incumplimiento de las obligaciones que establece la iniciativa.
En los fundamentos, Toscano sostiene que el acceso a la energía eléctrica es un servicio esencial para garantizar condiciones de vida dignas, la salud y la seguridad alimentaria. Argumenta que, en muchos casos, las dificultades para afrontar las facturas responden a la necesidad de priorizar gastos básicos, como alimentos y medicamentos.
La propuesta apunta, en ese sentido, a que la falta de recursos no se transforme en una barrera adicional para recuperar el suministro eléctrico y plantea una herramienta de protección social para los hogares tucumanos en situación de vulnerabilidad.