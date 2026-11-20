Un proyecto de ley presentado en la Legislatura busca aliviar los gastos de las familias que atraviesan dificultades económicas y necesitan recuperar el servicio eléctrico tras una interrupción por falta de pago. La iniciativa propone eximir durante un año a los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad socioeconómica de los cargos administrativos y operativos que cobra EDET por la reconexión.