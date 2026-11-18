El proyecto toma como antecedente la Ley bonaerense 15.657 y se adapta a la provincia en plena compatibilidad con la Ley Nacional 24.449 y la Ley Provincial 6.836. Al plantearse como una norma autónoma, unifica en un solo texto la señalización obligatoria y la coordinación entre la Provincia, los municipios y las comunas rurales.