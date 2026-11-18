Resumen para apurados
- El legislador José Cano presentó en Tucumán una nueva ley vial para suprimir la prioridad absoluta de paso de la derecha y ordenar el tránsito en esquinas.
- Basada en una norma bonaerense, la iniciativa jerarquiza avenidas, rutas y calles pavimentadas sobre secundarias, además de blindar la preferencia peatonal.
- Con este cambio, la derecha será solo supletoria, buscando coordinar la señalización entre municipios y comunas para reducir drásticamente los accidentes.
El legislador José Cano impulsa una ley provincial independiente para establecer un régimen integral de prioridades de paso y jerarquización vial en Tucumán. El objetivo es ordenar el tránsito, reducir conflictos en las intersecciones y superar la aplicación exclusiva de la regla que beneficia a quien circula por la derecha.
La iniciativa otorga prioridad a las vías de mayor jerarquía —autopistas, rutas, avenidas y arterias principales— y a las calles pavimentadas sobre las no pavimentadas. Además, refuerza la preferencia absoluta de los peatones en sendas habilitadas, los vehículos de emergencia y ferroviarios, y fija reglas claras para rotondas, giros y cuestas estrechas.
El proyecto toma como antecedente la Ley bonaerense 15.657 y se adapta a la provincia en plena compatibilidad con la Ley Nacional 24.449 y la Ley Provincial 6.836. Al plantearse como una norma autónoma, unifica en un solo texto la señalización obligatoria y la coordinación entre la Provincia, los municipios y las comunas rurales.
Con este nuevo esquema, la prioridad de la derecha queda únicamente como regla subsidiaria. De este modo, la jerarquía de las arterias y la protección de los peatones pasan a ocupar un rol central para consolidar un sistema vial ordenado y orientado a prevenir siniestros.