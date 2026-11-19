Resumen para apurados
- Los concejales Canelada y Cobos presentaron un proyecto para crear un programa contra el alacranismo en San Miguel de Tucumán ante el aumento de picaduras y la muerte de un niño.
- La iniciativa propone erradicar microbasurales, sanear espacios públicos y aplicar protocolos preventivos en escuelas, respondiendo a la falta de higiene urbana en la ciudad.
- El plan busca establecer una política pública permanente con reportes vecinales y evaluaciones semestrales en el Concejo para evitar futuras tragedias por picaduras.
Ante el incremento de casos de picaduras de alacranes en Tucumán, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto para crear el Programa Municipal de Prevención y Control del Alacranismo en San Miguel de Tucumán.
“Estamos frente a un problema de salud pública que exige respuestas concretas. La muerte de un niño como consecuencia de una picadura nos recuerda que el riesgo es real. El municipio tiene responsabilidades en materia de higiene urbana y prevención, y debe asumirlas con una política sostenida”, afirmó Canelada.
La iniciativa propone identificar las zonas de mayor riesgo, intervenir sobre microbasurales y acumulaciones de escombros, mantener desagües y espacios públicos, y establecer protocolos preventivos en escuelas municipales y centros de desarrollo infantil.
“La limpieza de la ciudad también es una cuestión de salud. Necesitamos identificar los lugares donde los alacranes encuentran refugio y actuar antes de que ocurran accidentes. No alcanza con intervenir cuando aparece una denuncia”, señaló Cobos.
El proyecto también contempla un sistema de reportes vecinales, campañas informativas y coordinación con las autoridades sanitarias provinciales. Además, establece plazos de implementación e informes semestrales al Concejo Deliberante.
“Queremos que la prevención sea una política pública permanente, con acciones concretas, responsables y resultados que los vecinos puedan conocer. No podemos limitarnos a reaccionar cuando ocurre una tragedia”, concluyó Canelada.