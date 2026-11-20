El fin de semana largo de noviembre llegará con una variada agenda de actividades en Tucumán. Desde el viernes 20 hasta el lunes 23, vecinos y turistas podrán disfrutar de propuestas culturales, deportivas, recreativas y turísticas en distintos puntos de la provincia. El calendario incluye ferias de artesanos y emprendedores, espectáculos musicales, festivales, recorridos guiados, encuentros deportivos y alternativas de contacto con la naturaleza. Según informó el Ente Tucumán Turismo, habrá opciones para disfrutar tanto en San Miguel de Tucumán como en el interior.