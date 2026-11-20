Resumen para apurados
- Para atraer a vecinos y turistas, Tucumán organizó una agenda cultural y deportiva en toda la provincia durante el fin de semana largo de noviembre.
- El programa abarca ferias artesanales, festivales de cine, citas musicales, deportes náuticos y paseos históricos en Tafí del Valle, El Cadillal y el interior.
- La iniciativa busca dinamizar las economías regionales y posicionar a los municipios tucumanos como polos de atracción turística sostenida a futuro.
El fin de semana largo de noviembre llegará con una variada agenda de actividades en Tucumán. Desde el viernes 20 hasta el lunes 23, vecinos y turistas podrán disfrutar de propuestas culturales, deportivas, recreativas y turísticas en distintos puntos de la provincia. El calendario incluye ferias de artesanos y emprendedores, espectáculos musicales, festivales, recorridos guiados, encuentros deportivos y alternativas de contacto con la naturaleza. Según informó el Ente Tucumán Turismo, habrá opciones para disfrutar tanto en San Miguel de Tucumán como en el interior.
Actividades en Aguilares
Viernes y sábado
Comedia Desopilante: a las 21 en el Auditorio Edith Sesma
Sábado
Copa de Plata de la Región Norte: Liga Nacional de Fútbol para Ciegos, desde las 8 en el Polideportivo Municipal Monseñor Herrera
Domingo
Banda Municipal: a las 20.30 en la plaza 25 de Mayo
Actividades en Alberdi
Viernes
Gran Desfile Gaucho: a las 19 en la calle Roque Sáenz Peña
Actividades en Banda del Río Salí
Sábado
Lastenia Cultural: a las 19 en la plaza Sarmiento
Actividades en Concepción
Viernes
Ecopunto: desde las 17 en la plazoleta 25 de Mayo
Domingo
Encuentro Coral: a las 21.15 al finalizar la misa en Nuestra Señora de Fátima
Actividades en El Cadillal
Todo el fin de semana
Lagoferiantes: desde las 12 hasta las 20 en el Predio Lagoferiantes
Museo Arqueológico El Cadillal: viernes de 10 a 18; sábado, domingo y feriado, de 11 a 19
Sábado
Peña El Encuentro: desde las 17 en el Complejo de Vialidad
Domingo
Circuito NOA de Aguas Abiertas: desde las 10 en la playa
Actividades en El Mollar
Todo el fin de semana
Museo Arqueológico Los Menhires: domingo y lunes de 9 a 14, martes a sábado de 9 a 19 y feriados de 9 a 12
Sábado
Campeonato Argentino de Vela en Altura: desde las 10 en el dique La Angostura
Actividades en Famaillá
Domingo
Feria de artesanos y emprendedores: desde las 16 en el Parque Temático Histórico
Actividades en La Cocha
Sábado
Ajedrez Infanto-juvenil “Ciudad de La Cocha”: desde las 10.30 en el Centro Cultural General San Martín
Actividades en León Rougés y Santa Rosa
Todo el fin de semana
Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín: de 8 a 18 en León Rougés a 8 kilómetros de la ruta nacional 38
Actividades en Lules
Todo el fin de semana
Visitas guiadas a las Ruinas de San José: de 8 a 13 en las Ruinas de San José
Viernes
175.° aniversario de Lules: desde las 19 en la Iglesia Fundacional
Actividades en Monteros
Todo el fin de semana
Mercado Municipal: sábados, domingos y feriados con guías de 10 a 12 y de 19 a 21
Viernes
Taller de escritura: en el Mercado Cultural Municipal a las 19
Actividades en Quilmes
Todo el fin de semana
Experiencia Quilmes: de 11 a 14 en Ciudad Sagrada
Paseo de artesanos: de 9 a 18
Actividades en Raco
Sábado
Trekking Cumbres Chiquitas: a las 9 en la Casa de la Cultura
Trekking Bosque Las Acacias: a las 9 en Club Juventud Unida
Feria de Producción Local: de 10.30 a 17 en el control policial de Raco
Domingo
Trekking Raco Portezuelo: a las 9 en Estación de Servicio
Trekking Portezuelo Raco: a las 7 en el Club Juventud Unida
Feria de Producción Local: de 10.30 a 17 en el control policial de Raco
Lunes
Paseo Atahualpa Yupanqui: a las 16 en la Casa de la Cultura
Actividades en San Javier
Jueves a domingo
Espectáculo Cristo Resplandeciente: a las 20.30 y 21 en la explanada Cristo Bendicente
Actividades en San Pedro de Colalao
Todo el fin de semana
Lourdes, un mensaje de amor: a las 20.30 y a las 21 en la Gruta Nuestra Señora de Lourdes
Actividades en Simoca
Sábado
Feria de Simoca: de 8 a 16 en el predio Mercedes Sosa
Actividades en Tafí del Valle
Todo el fin de semana
Paseo artesanal: en la plaza Miguel Estévez de 10.30 a 19
Plum! Festival Internacional de Cine de Animación: en la Hostería La Angostura
Fiesta de la Tradición: a las 12 en el Complejo Deportivo Democracia
Actividades en Tafí Viejo
Sábado
Historias que nos habitan: a las 21 en la Casa de la Cultura
Feria de artesanos y emprendedores: a las 18 en la avenida Alem
Emprender Coaching Fest: en la Hostería Atahualpa Yupanqui
Domingo
Feria de artesanos y emprendedores: a las 18 en el parque Norte de Lomas de Tafí y en el Mercado Municipal
Torneo abierto de ajedrez: a las 10 en la Casa de la Cultura
City Tour: a las 16 con salida de la Oficina Ente Tucumán Turismo
Todo el fin de semana
Feria Gourmet: a las 16 en el parque Norte Lomas de Tafí
Viernes y sábado
Festival Internacional de Cine de las Yungas: más información en Instagram @cinedelasyungas
Actividades en Yerba Buena
Viernes
Yoga nocturno: a las 19 en la Casa del Adulto Mayor
Sábado
Yoga: a las 9.30 en el Jardín Botánico Horco Molle
City Verde: salida a las 15 de la plaza Independencia y a las 15.30 en el Cristo de avenida Aconquija