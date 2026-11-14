Tucumán celebra sus raíces con un fin de semana a pura tradición

Además, habrá una Feria de Emprendedores en el parque El Provincial, de 18 a 00, y una feria de artesanos en la plaza Miguel de Azcuénaga, en Las Talitas, desde las 19. La música también llegará al teatro con las presentaciones de Orlando Galante, a las 22, en El Cardón, y del Coro Universitario de Tucumán, a las 21, en el Teatro Alberdi.