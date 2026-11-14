Tucumán celebra sus raíces con un fin de semana a pura tradición

Resumen para apurados
- Tucumán celebra el Día de la Tradición este fin de semana con desfiles gauchos, ferias y festivales en diversos municipios de la provincia.
- La agenda incluye desfiles en Alberdi, trekking en Raco, ferias gastronómicas en la capital y eventos deportivos y culturales en Tafí del Valle y Concepción.
- El despliegue de actividades busca revalorizar la identidad gaucha, dinamizar el turismo interno y fortalecer las economías de los emprendedores regionales.
Tucumán se prepara para vivir un fin de semana con numerosas propuestas culturales, recreativas y turísticas. Entre el sábado y el domingo, las tradiciones tendrán un lugar destacado en la agenda, con desfiles gauchos, festivales, ferias de artesanos, encuentros musicales y actividades al aire libre en distintos puntos de la provincia.
La programación incluye opciones para disfrutar en familia o con amigos, desde celebraciones populares en el interior hasta espectáculos, paseos turísticos y propuestas gastronómicas en San Miguel de Tucumán.
Sábado: desfiles gauchos, festivales y ferias
La jornada del sábado tendrá varias actividades vinculadas con las costumbres y la identidad tucumana. En Alberdi, uno de los principales atractivos será el Gran Desfile Gaucho, previsto para las 19 en la calle Roque Sáenz Peña. También se realizará el Festival Tradición y Canto en Arcadia, mientras que en Burruyacu se celebrará la Fiesta de la Tradición, desde el mediodía, en el Museo Sanmartiniano.
En Monteros, la música tendrá su espacio con el Patio de Nano Santillán, a las 22, en Las Piedras 1044. En Raco, en tanto, habrá distintas propuestas para quienes prefieren el contacto con la naturaleza: un trekking por Cumbres Chiquitas, a las 9, el Paseo Atahualpa Yupanqui, a las 16, y una feria de producción local, de 10.30 a 17.
En San Miguel de Tucumán, la Casa Belgraniana será escenario de Viví la Tradición, desde las 12. La agenda también incluye el Bus Turístico Ciudadela, a las 16, y el recorrido nocturno Luces de mi ciudad, a las 20, ambos con salida desde Laprida 50.
Además, habrá una Feria de Emprendedores en el parque El Provincial, de 18 a 00, y una feria de artesanos en la plaza Miguel de Azcuénaga, en Las Talitas, desde las 19. La música también llegará al teatro con las presentaciones de Orlando Galante, a las 22, en El Cardón, y del Coro Universitario de Tucumán, a las 21, en el Teatro Alberdi.
En Tafí del Valle, la propuesta Sabores Tradicionales se realizará desde las 11 en avenida Perón. Tafí Viejo tendrá una caminata por el Viaducto El Saladillo, a las 8.30, y una feria de artesanos y emprendedores, desde las 18, en avenida Alem.
Domingo: fiestas populares, ferias y actividades al aire libre
El domingo continuará la agenda con nuevas celebraciones por el Día de la Tradición. En Aguilares, las actividades comenzarán a las 18 en el Polideportivo Municipal Ignacio Herrera. Más tarde, a las 20.30, se presentará la Banda Municipal en la plaza 25 de Mayo. En Banda del Río Salí, la Fiesta de la Tradición se realizará desde las 18, en avenida San Martín 378.
Para quienes buscan propuestas deportivas, Concepción será sede de la Media Maratón de la Ciudad, que comenzará a las 7 en la pista municipal de atletismo. La competencia contará con distancias de 21K, 10K y 5K.
En Raco habrá dos alternativas de trekking: la Vuelta al Maciel y el recorrido al Telégrafo, ambos desde las 9, además de una feria de producción local que funcionará de 10.30 a 17.
La capital también tendrá una agenda variada. Desde las 16 se realizará la Feria Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300, mientras que en el mismo espacio tendrá lugar el Encuentro de Cultura Joven, en la Casa de la Cultura Municipal.
En la plaza Independencia funcionarán dos propuestas: la Feria de Emprendedores, de 15.30 a la medianoche, y el Paseo Gastronómico, de 15 a 00. Para cerrar el día, habrá espectáculos teatrales con el stand up "Derrapando", a las 20, en el Teatro Municipal Rosita Ávila, y la presentación de Franco Arroyo, a las 20, en el Teatro Alberdi.
En Famaillá, la feria de artesanos y emprendedores abrirá a las 16 en el Parque Temático Histórico. Tafí Viejo también tendrá ferias desde las 18 en avenida Alem, el Mercado Municipal y el Parque Norte de Lomas de Tafí.
Por último, Yerba Buena será escenario de La Gran Vuelta al Cebil, una propuesta deportiva que comenzará a las 8.30 desde la cancha del barrio Vial 2, sobre avenida Los Sauces, en Cebil Redondo.
Otras propuestas para disfrutar el fin de semana
A las actividades puntuales del sábado y el domingo se suman otras opciones que estarán disponibles durante ambas jornadas. En San Miguel de Tucumán, la Feria Gourmet y la Feria de Artesanos funcionarán en el parque Avellaneda, de 17 a 00 y de 17 a 23, respectivamente.
En El Cadillal, los Lagoferiantes atenderán de 12 a 20, mientras que en Tafí del Valle se podrá recorrer el paseo artesanal de la plaza Miguel Estévez, de 10.30 a 19.
También habrá propuestas culturales y turísticas en distintos destinos, como las visitas a la Ciudad Sagrada de Quilmes, el espectáculo Cristo Resplandeciente en San Javier y el mapping de Lourdes en San Pedro de Colalao.